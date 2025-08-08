Лишь "прогрессивным" из правящих удалось "зацепиться" за, условно говоря, призовое место в июльском рейтинге политических сил. Но в целом правящие заметно проигрывают по популярности оппозиционным партиям.

Итак, если бы выборы в Сейм проходили бы сейчас, то в них вполне могло бы победить Национальное объединение, которое вправе рассчитывать на поддержку 15,4% избирателей. Успех националистов обусловлен тремя факторами. Во–первых, находясь в оппозиции к правительству, у них развязаны руки, что дает им возможность критиковать власть по полной, а это заведомо выигрышная позиция, учитывая состояние латвийской экономики. Во–вторых, Нацобъединение очень удачно выступило на выборах в Рижскую думу и смогло сохранить статус кво в столичной власти. И в–третьих, их конкуренты на правом фланге значительно ослабели.

Кто еще на призовых местах?

Вплотную к Нацобъединению по популярности находится еще одна оппозиционная сила — "Латвия на первом месте". За нее могли бы сейчас проголосовать 14% избирателей. Выборы в столичную думу показали, что у партии Шлесерса образовался стабильный электорат, к тому же, находясь в жесткой оппозиции к власти, эта политическая сила имеет хорошие шансы увеличить число своих сторонников.

И, наконец, тройку лидеров, с заметным отставанием от первого и второго места замыкает входящая в правящую коалицию партия "Прогрессивные". Согласно опросу, проведенному SKDS по заказу Латвийского ТВ, за эту партию были бы готовы отдать свои голоса 11,6% избирателей. Нет сомнений, что и у партии "Прогрессивные" образовался свой стабильный электорат. Рост же популярности обусловлен крайне успешным выступлением этой партии на выборах в Рижскую думу и проведенным после этого "прайдом" с участием мэра Риги — представителя как раз этой же партии.

На четвертой строчке рейтинга находится еще относительно недавно самая популярная партия в стране — "Новое Единство". Сегодня премьерская сила вынуждена довольствоваться поддержкой 11,5% избирателей. Впрочем, за месяц рейтинг "Нового Единства" хоть и незначительно, но вырос. Это можно объяснить опять–таки неплохим результатом, который данная партия показала на выборах в Рижскую думу. К тому же "Новое Единство" еще какое–то время вполне сможет рассчитывать на поддержку электората… чиновников.

В затылок "Новому Единству" дышит Объединенный список с 10,6% поддержки избирателей. И хотя "объединенные" находятся в оппозиции к правительству, они смогли со своими четырьмя мандатами в Рижской думе войти в столичную власть и даже получить пропорционально больше власти, чем остальные коалиционные партии.

В новом Сейме аж 8 партий?

Союз зеленых и крестьян сегодня может надеяться на голоса 10,4% избирателей, и это тот случай, когда "зеленым крестьянам" грех жаловаться. После провала на выборах в Рижскую думу и серии неудач на выборах уже мэров городов этому политическому объединению все–таки удалось удержаться на плаву.

Если бы выборы состоялись этим летом, то пятипроцентный барьер имели бы шансы преодолеть и две политические силы, ориентирующиеся главным образом на голоса русскоязычных избирателей — "Суверенная власть" (7,3%) и "Стабильности!" (5,1%). Таким образом, в парламент нового созыва могли бы попасть аж 8 политических сил. Если сложить проценты поддержки правящих партий, то они явно окажутся в меньшинстве — сегодня за три правящие партии готовы голосовать в общей сложности 32,5% избирателей.

Еще все может поменяться…

Но до выборов в Сейм еще больше года, и все может измениться, причем весьма радикально. Так, у нынешнего лидера по популярности в стране — Нацобъединения — главная проблема: союз в Рижской думе с идеологически чуждой партией "Прогрессивные". Кроме того, на часть голосов избирателей Нацобъединения собирается покуситься создающаяся сейчас партия "Восходящее солнце" во главе с бывшим генсеком Нацобъединения Райвисом Зелтитсом.

Что же касается той же партии Шлесерса, то ей голоса может добавить кампания по сбору подписей за референдум в поддержку поправок к Конституции, запрещающих без решения Сейма приватизировать стратегически важные предприятия. Сбор подписей по времени совпадет с предвыборной кампанией.

Если мы говорим о других политических силах, которые претендуют на нелатышский электорат, то нужно признать, что после выборов в Рижскую думу на подъеме находится партия Степаненко "Суверенная власть". Впрочем, наверняка, используя парламентскую трибуну, еще напомнит о себе и партия Росликова "Стабильности!". В любом случае, уже осенью постепенно будет запущена предвыборная кампания. Скучать нам не придется!