Для публичного обсуждения на портале проектов нормативных актов представлен подготовленный Министерством сообщения (МС) проект нормативного регулирования, предусматривающий введение ограничений на пересечение латвийско-белорусской и латвийско-российской границы автобусами, сообщает ЛЕТА со ссылкой на представителей МС.

Министр сообщения Атис Швинка отметил, что МС совместно с Автотранспортной дирекцией (АТД) и в консультациях с Министерством внутренних дел собрали данные, свидетельствующие о росте числа пассажиров автобусных перевозок в Беларусь и Россию. По словам министра, такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны, поэтому подготовлено нормативное регулирование, предусматривающее ограничения на пассажирские перевозки в эти страны.

Согласно постановлению правительства, с 15 октября 2025 года Государственная пограничная охрана будет обязана не допускать выполнения международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границу в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнево и Терехово.

В то же время будут сохранены минимальные и регулируемые возможности перемещения пассажиров с использованием регулярных автобусных перевозок, которые организуются в соответствии с условиями двусторонних межправительственных соглашений и национальными нормативными актами Латвии.