Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия может укреплять боеспособность НВС и без помощи США - Минобороны 11 1647

Политика
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Латвия может укреплять боеспособность НВС и без помощи США - Минобороны
ФОТО: LETA

Минобороны: независимо от дальнейшей поддержки США Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность НВС.

Независимо от дальнейшей поддержки США Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность Национальных вооруженных сил (НВС), заявили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Как сообщило издание "Financial Times", на прошлой неделе представители Пентагона уведомили европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы, предусматривающие обучение и техническое обеспечение вооруженных сил стран Восточной Европы.

Латвия до сих пор регулярно получала поддержку США для укрепления обороны, которая в основном использовалась для закупки вооружения американского производства. По данным архива агентства ЛЕТА, на финансирование США Латвия реализует или уже завершила несколько проектов, включая приобретение артиллерийских комплексов "Himars", противокорабельных ракетных систем и вертолетов.

Комментируя публикацию в "Financial Times", Минобороны заявило, что США были и остаются стратегическим союзником Латвии, и Латвия благодарит США за многолетнюю и существенную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности страны.

Минобороны известно, что в США проходят дискуссии о возможном пересмотре оборонного финансирования для иностранных государств, однако никаких официальных заявлений о конкретных решениях пока не поступало.

"Мы продолжим обсуждать с союзниками значимость этой поддержки. В то же время, независимо от дальнейшей поддержки США, Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность НВС. Латвия также продолжает последовательно выступать за необходимость значительного увеличения оборонных расходов всеми европейскими государствами", - подчеркнули в министерстве.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
1
0
0
0
3

Оставить комментарий

(11)
  • пк
    полосатый конь
    6-го сентября

    Похоже дедушкиной внучке каска великовата. )))

    4
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го сентября

    Интересное фото в заголовке, дед и внучка, если судить по годам . Неужели на какой другой фотки наших бойцов не нашлось?

    13
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    "Злой" -- "собачонке". Проверочное слово -- СОБАКА!

    2
    7
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    😃

    4
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Идиотский телефон постоянно меняет слова, очень извиняюсь, не знаю, как отключить подмену слов , достало уже.

    4
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го сентября

    Если по простому... открылись ворота, за которыми никто не следит

    0
    4
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Самим не смешно от таких заявлений или вы думаете ваш боров с лишним весом надерёт задницу России?

    24
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Энергоресурсов нет -- в каком месте промышленность Латвии? Правильно в "жопе"! И как же Латвия планирует укреплять свою оборону без промышленности? Деревянные мечи и щиты в современном Мире не котируются. Наверное Германия поможет! Скорее всего нет. Немецкая промышленность очень успешно продвигается в том же направлении, т.е. в "жопу". Тогда кто? Шведы? Финны? Датчане? Поляки? Хохлы? Блин, все они зависят от США на 1000%. Тогда кто же? Китай наверное... Умеют насмешить. Умеют.

    56
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    Тогда кто же? Китай наверное... -- А у Китая есть чем насмешить, он это 03.09.2025 во время военного парада всей красе показал!

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Вот умеют насмешить. Умеют!!!

    32
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Мания величия, эффект маленькой собочёнки.

    27
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 147
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 536
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 16
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 92
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 75
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 16
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео