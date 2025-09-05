Латвия может укреплять боеспособность НВС и без помощи США - Минобороны

Независимо от дальнейшей поддержки США Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность Национальных вооруженных сил (НВС), заявили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Как сообщило издание "Financial Times", на прошлой неделе представители Пентагона уведомили европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы, предусматривающие обучение и техническое обеспечение вооруженных сил стран Восточной Европы.

Латвия до сих пор регулярно получала поддержку США для укрепления обороны, которая в основном использовалась для закупки вооружения американского производства. По данным архива агентства ЛЕТА, на финансирование США Латвия реализует или уже завершила несколько проектов, включая приобретение артиллерийских комплексов "Himars", противокорабельных ракетных систем и вертолетов.

Комментируя публикацию в "Financial Times", Минобороны заявило, что США были и остаются стратегическим союзником Латвии, и Латвия благодарит США за многолетнюю и существенную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности страны.

Минобороны известно, что в США проходят дискуссии о возможном пересмотре оборонного финансирования для иностранных государств, однако никаких официальных заявлений о конкретных решениях пока не поступало.

"Мы продолжим обсуждать с союзниками значимость этой поддержки. В то же время, независимо от дальнейшей поддержки США, Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность НВС. Латвия также продолжает последовательно выступать за необходимость значительного увеличения оборонных расходов всеми европейскими государствами", - подчеркнули в министерстве.