Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Браже рассказала, когда Латвии может потребоваться введение национальных санкций 6 847

Политика
Дата публикации: 09.09.2025
LETA
Браже рассказала, когда Латвии может потребоваться введение национальных санкций

При изменении санкционного режима Европейского союза (ЕС) Латвии могут потребоваться национальные санкции, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр иностранных дел Байба Браже.

Латвия планирует ввести национальный санкционный режим против людей и компаний, связанных с российской агрессией против Украины, заявили ранее в Министерстве иностранных дел (МИД).

Браже напомнила, что латвийский закон о международных и национальных санкциях действует с 2017 года, когда он был принят в ответ на ситуацию в Северной Корее.

"Есть вещи, которые в европейском санкционном режиме могут измениться, и тогда потребуется применять санкции на национальном уровне", - сказала министр.

Новые правила будут более точно определять ситуации и субъекты, в отношении которых Латвия сможет вводить национальные санкции. По этому вопросу еще предстоит обсуждение, сказала глава МИД.

МИД ранее заявил, что необходимо создать инструмент, с помощью которого в нынешней геополитической ситуации реагировать на вызванные российской агрессией угрозы для национальной безопасности Латвии. Проект правил подан на рассмотрение правительству и планируется, что Кабинет министров рассмотрит его в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, парламент Литвы в июне рассмотрел такие же поправки, позволяющие правительству страны вводить национальные экономические санкции против России и Беларуси. Закон предусматривает право литовского правительства применять два вида санкций: замораживание активов и отраслевые ограничения. Литва также ввела собственные национальные санкции для граждан России и Беларуси, которые предусматривают ограничения на въезд, выдачу видов на жительство, дополнительные проверки и другие меры.

Читайте нас также:
#мид латвии #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
4

Оставить комментарий

(6)
  • bt
    bory tschist
    9-го сентября

    и сразу – Рига от заезжего быдлa наполовину опустеет p.s. _ a ведь, было бы неплохо!

    2
    22
  • bt
    bory tschist
    9-го сентября

    и сразу – Рига от заезжего быдлa наполовину опустеет

    2
    21
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го сентября

    Предлагаю ввести санкции против Латвии Эстонии, Литвы, Польши и вообще против всех стран,и которые имеют границы с Россией. Украину конечно же исключаем, ей можно.

    11
    3
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Вот дебилы! Вся Европа будет торговать с РФ и Белоруссией, а Латвия за какие деньги будет жить? Или надеятся на вечные подачки из ЕС? Так уверен, после отказа помощи от США и Европа не забудет, как минимум ограничить.

    31
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    9-го сентября

    Так она и будет торговать, и даже не прекращала. Это будет ложь для прибыли. Сейчас так можно.

    21
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    10-го сентября

    А я предлагаю не пускать сюда тех, кто севернее Латвии, потому что они уже надоели со своими бутербродами и термосами.

    1
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 147
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 538
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 7
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 19
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 40
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 41
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 95
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 77
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 7
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 19
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео