Браже рассказала, когда Латвии может потребоваться введение национальных санкций

При изменении санкционного режима Европейского союза (ЕС) Латвии могут потребоваться национальные санкции, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр иностранных дел Байба Браже.

Латвия планирует ввести национальный санкционный режим против людей и компаний, связанных с российской агрессией против Украины, заявили ранее в Министерстве иностранных дел (МИД).

Браже напомнила, что латвийский закон о международных и национальных санкциях действует с 2017 года, когда он был принят в ответ на ситуацию в Северной Корее.

"Есть вещи, которые в европейском санкционном режиме могут измениться, и тогда потребуется применять санкции на национальном уровне", - сказала министр.

Новые правила будут более точно определять ситуации и субъекты, в отношении которых Латвия сможет вводить национальные санкции. По этому вопросу еще предстоит обсуждение, сказала глава МИД.

МИД ранее заявил, что необходимо создать инструмент, с помощью которого в нынешней геополитической ситуации реагировать на вызванные российской агрессией угрозы для национальной безопасности Латвии. Проект правил подан на рассмотрение правительству и планируется, что Кабинет министров рассмотрит его в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, парламент Литвы в июне рассмотрел такие же поправки, позволяющие правительству страны вводить национальные экономические санкции против России и Беларуси. Закон предусматривает право литовского правительства применять два вида санкций: замораживание активов и отраслевые ограничения. Литва также ввела собственные национальные санкции для граждан России и Беларуси, которые предусматривают ограничения на въезд, выдачу видов на жительство, дополнительные проверки и другие меры.