Небыстрые кредиты: правительство Силини погружается в долги 5 1151

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Небыстрые кредиты: правительство Силини погружается в долги
ФОТО: dreamstime

Экономика хотя во втором квартале и показала признаки жизни, но роста в пределах 0,7% от ВВП абсолютно недостаточно, чтобы с оптимизмом смотреть на бюджет следующего года.

Максимум, что удалось наскрести в качестве дополнительных (некредитных!) денег, так это 200 миллионов за счет роста доходной части и еще 171 миллион — путем сокращения тех или иных расходов министерств. Итого — 317 миллионов.

Из них минимум 130-150 миллионов, то есть практически половина, должна пойти на демографию, чтобы увеличить пособия семьям с детьми (и то даже не все виды пособий) и, разумеется, остальное — на оборону.

Впрочем, это только на бумаге премьер ограничила список приоритетов: оборона, демография и образование. В реальности всем очевидно, что придется выделять дополнительные деньги и той же медицине — во-первых, потому, что иначе с учетом общих расходов и доходов бюджета получится, что ассигнования на здравоохранение в следующем году даже в процентах от ВВП уменьшится! А ведь и так наша страна тратит на медицину меньше, чем подавляющее большинство стран ЕС, включая наших балтийских соседей!

Без дополнительных средств не удастся увеличить объем компенсированных медикаментов, а очереди по квотам на диагностику и плановые операции станут еще длиннее… К тому же больницы погрязли в долгах и сами, без дополнительных вливаний из госбюджета, с этими долгами не справятся. Понятно, что требуемые медиками 200-300 миллионов просто неоткуда взять (иначе об увеличении военных расходов надо забыть), но какие-то 30-40 миллионов на неотложные нужды изыскать придется. Особенно памятуя о грядущих парламентских выборах!

Брать по-крупному — 5,6 миллиардов

Так или иначе, но если власти не намерены повышать налоги, а такое решение — не трогать налоги концептуально принято, то остается только существенно наращивать долги, то бишь брать в кредит. Значительная часть кредитов пойдет как раз на оборону — причем, львиная часть кредитов должна поступить из Брюсселя.

Как сообщал bb.lv, Еврокомиссия в рамках специально созданного кредитного фонда на укрепление безопасности готова выделить Латвии заем на долгосрочный период в размере 5,6 миллиардов евро. Проценты по кредиту будут незначительные, но все равно это именно кредит, а не подарок. А как мы знаем, берешь чужие и на время, а отдаешь свои — и навсегда.

При этом сама кредитная линия предполагает, что Латвия привлекает партнера для реализации проектов в сфере безопасности — например, Литву или Украину. С другой стороны, даже трудно себе представить, какие бы еще расходы власти должны были бы сократить, чтобы профинансировать оборонные нужды.

Отметим, что уже сейчас госдолг составляет почти 49% от ВВП, а к 2029-му году превысит 54% от ВВП. Главная «неприятность» - даже в случае перекредитования, чем Госкасса (нужно отдать ей должное!) успешно и занимается, ежегодно растут платежи по обслуживанию долга. Ориентировочно через два года мы будем платить за обслуживание уже 1 миллиард в год! Этих денег хватило бы и на повышение всех детских пособий, и на решение проблем с очередями на медобслуживание по квотам!

Никогда не бывает так плохо, чтобы…

Правы те, кто говорят, что бюджет-2026 будет самым напряженным за последние годы. Впрочем, как оптимистично гласит народная мудрость, никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже. Где гарантия, что в 2027-м экономика действительно будет расти на 2,2%, как сегодня прогнозируют эксперты?! Да и потом расходы на военные нужды наверняка снова власти захотят увеличить…

Правда, есть нюанс — бюджет-2027 уже будет готовить новое правительство и принимать — новый Сейм. До следующих выборов — в самоуправления и в Европарламент, - будет более двух лет и политики наверняка «осмелеют»: начнут повышать ставки НДС и других налогов!

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Сема,если человек доволен властью,то он или не в курсе,или в доле 😀

    21
    5
  • Д
    Дед
    13-го сентября

    А почему экономика должна начать расти? Единственный инструмент роста экономики, снижение налогов. Разве какие то налоги снижены? Нет. Акцизы увеличены, цена на электроэнергию из-за тупых решений правительства растет, давление государства на бизнес увеличивается. Правоохранительная и судебная система не соблюдает , даже принятых государством законов, о чем говорит самое большое количество в Европе, обращений из Латвии в Европейский суд по правам человека. Бизнес уже не сомневается, что государство отберет, а суд не защитит от воровства государства. Нет ни одной предпосылки для роста экономики, разве, что все заговорят по латышски. И тогда , как экономика ростанёт и все будут счастливы.

    32
    3
  • JB
    Janis Berzin
    13-го сентября

    24 года подряд народишко продают в кабалу а посреднический процент правящий класс пилит между собой. Схема то рабочая и будет использоваться до тех пор пока крепостные не передохнут, разбегутся или восстанут ( а это уже фантастика).

    26
    2
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    30тыс.чиновников в Литве. В Латвии 200 тыс.Если даже взять среднюю по их чиновничьей больнице в 2000 евро и сократить 160 тыс.,то получится охранительная сумма экономии,но я понимаю,почему так не делается. Сократив 160 тыс,латыши с интересными фамилиями только и останутся,а это палево,а так их вроде и не так заметно😂

    29
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    13-го сентября

    Это только одна сторона решения вопроса, вторая более незамысловата: - а куда прикажете девать всю эту безграмотную ораву хуторской родни? Обратно на хутора чистить хлева с их наращенными ногтями и весьма дорогим педикюром, они согласны никак не будут. Да и хутора их уже полусгнили, а крыши на хлевах в дырах без присмотра годами.

    18
    3
