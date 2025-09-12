Небыстрые кредиты: правительство Силини погружается в долги

Экономика хотя во втором квартале и показала признаки жизни, но роста в пределах 0,7% от ВВП абсолютно недостаточно, чтобы с оптимизмом смотреть на бюджет следующего года.

Максимум, что удалось наскрести в качестве дополнительных (некредитных!) денег, так это 200 миллионов за счет роста доходной части и еще 171 миллион — путем сокращения тех или иных расходов министерств. Итого — 317 миллионов.

Из них минимум 130-150 миллионов, то есть практически половина, должна пойти на демографию, чтобы увеличить пособия семьям с детьми (и то даже не все виды пособий) и, разумеется, остальное — на оборону.

Впрочем, это только на бумаге премьер ограничила список приоритетов: оборона, демография и образование. В реальности всем очевидно, что придется выделять дополнительные деньги и той же медицине — во-первых, потому, что иначе с учетом общих расходов и доходов бюджета получится, что ассигнования на здравоохранение в следующем году даже в процентах от ВВП уменьшится! А ведь и так наша страна тратит на медицину меньше, чем подавляющее большинство стран ЕС, включая наших балтийских соседей!

Без дополнительных средств не удастся увеличить объем компенсированных медикаментов, а очереди по квотам на диагностику и плановые операции станут еще длиннее… К тому же больницы погрязли в долгах и сами, без дополнительных вливаний из госбюджета, с этими долгами не справятся. Понятно, что требуемые медиками 200-300 миллионов просто неоткуда взять (иначе об увеличении военных расходов надо забыть), но какие-то 30-40 миллионов на неотложные нужды изыскать придется. Особенно памятуя о грядущих парламентских выборах!

Брать по-крупному — 5,6 миллиардов

Так или иначе, но если власти не намерены повышать налоги, а такое решение — не трогать налоги концептуально принято, то остается только существенно наращивать долги, то бишь брать в кредит. Значительная часть кредитов пойдет как раз на оборону — причем, львиная часть кредитов должна поступить из Брюсселя.

Как сообщал bb.lv, Еврокомиссия в рамках специально созданного кредитного фонда на укрепление безопасности готова выделить Латвии заем на долгосрочный период в размере 5,6 миллиардов евро. Проценты по кредиту будут незначительные, но все равно это именно кредит, а не подарок. А как мы знаем, берешь чужие и на время, а отдаешь свои — и навсегда.

При этом сама кредитная линия предполагает, что Латвия привлекает партнера для реализации проектов в сфере безопасности — например, Литву или Украину. С другой стороны, даже трудно себе представить, какие бы еще расходы власти должны были бы сократить, чтобы профинансировать оборонные нужды.

Отметим, что уже сейчас госдолг составляет почти 49% от ВВП, а к 2029-му году превысит 54% от ВВП. Главная «неприятность» - даже в случае перекредитования, чем Госкасса (нужно отдать ей должное!) успешно и занимается, ежегодно растут платежи по обслуживанию долга. Ориентировочно через два года мы будем платить за обслуживание уже 1 миллиард в год! Этих денег хватило бы и на повышение всех детских пособий, и на решение проблем с очередями на медобслуживание по квотам!

Никогда не бывает так плохо, чтобы…

Правы те, кто говорят, что бюджет-2026 будет самым напряженным за последние годы. Впрочем, как оптимистично гласит народная мудрость, никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже. Где гарантия, что в 2027-м экономика действительно будет расти на 2,2%, как сегодня прогнозируют эксперты?! Да и потом расходы на военные нужды наверняка снова власти захотят увеличить…

Правда, есть нюанс — бюджет-2027 уже будет готовить новое правительство и принимать — новый Сейм. До следующих выборов — в самоуправления и в Европарламент, - будет более двух лет и политики наверняка «осмелеют»: начнут повышать ставки НДС и других налогов!