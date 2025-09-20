В Латвии в настоящее время зарегистрированы 85 политических партий и политических объединений, свидетельствуют данные, предоставленные Регистром предприятий, пишет ЛЕТА.

У 11 из них начат процесс ликвидации, деятельность ещё 12 партий и объединений прекращена по решению суда. Деятельность ещё одной партии завершена по иным причинам.

Самой старой из партий, по-прежнему находящихся в реестре политических партий, является Крестьянский союз Латвии, зарегистрированный 8 февраля 1993 года. Латвийская Зелёная партия была зарегистрирована 12 апреля того же года, а Латвийская социал-демократическая рабочая партия — 13 апреля 1993 года.