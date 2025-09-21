"Конечно, надо поднять данные предыдущих опросов, чтобы точно ответить, но насколько я помню, все-таки в прошлые годы не было такого, чтобы все министры оценивались негативно", - так социолог, руководитель SKDS Арнис Кактиньш в эфире ТВ-24 прокомментировал результаты опроса отношения латвийцев к правительству. И в январе, и сейчас - в сентябре, - абсолютно все министры, и премьер получили негативную оценку.

"Картина очень, очень печальная", - заметил социолог и напомнил, что и в целом работу правительства народ оценивает крайне критически. "И так происходит последнее десятилетие. Да, отчасти это можно объяснить и низкой узнаваемостью министров. Мол, я их не знаю, но все равно вижу, что правительство ни на что не способно", - сказал Арнис Кактиньш.