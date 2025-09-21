"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети X.

Его канадский коллега Марк Карни вышел с подобным заявлением, отметив, что Оттава предлагает Палестине "свое партнерство в построении надежды на мирное будущее" и для нее, и для Израиля.

Тем временем глава австралийского правительства Энтони Албаниз опубликовал совместное с министром иностранных дел страны Пенни Вонг заявление о признании независимости и суверенитета Палестины.

Реакция Израиля

Израиль угрожает "уничтожить палестинскую террористическую власть" после того, как Великобритания, Австралия и Канада признали сегодня государство Палестина. Об этом в соцсетях сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и МИД Израиля.

Бен-Гвир назвал признание "наградой для убийц" и пообещал "незамедлительные контрмеры".

"Признание Великобританией, Канадой и Австралией "палестинского" государства — это награда для убийц. Ситуация требует немедленных контрмер: немедленного установления суверенитета в Иудее и Самарии и полного уничтожения 'палестинской' террористической власти. Я намерен вынести предложение о применении суверенитета на следующее заседание правительства", — написал он в X.

Латвия не решилась сделать шаг в сторону арабов

Отметим, что в конце августа Рига принимала министра иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления Варсен Агабекян-Шахин. Ее встречала лично глава МИДа Латвии Байба Браже.

Министр иностранных дел Латвии раскритиковала Израиль, назвав его действия «неприемлемыми и недопустимыми». Воспользовавшись случаем палестинская министр призвала Латвию сделать шаг вперед и признать Палестинское государство. Однако внятного ответа от Браже не получила.