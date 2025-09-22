Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс

Дата публикации: 22.09.2025
LETA
Прямой военной угрозы для Латвии или НАТО в настоящее время нет, однако нельзя исключать эскалацию провокаций, саботажа и инцидентов, заявил в интервью агентству ЛЕТА министр обороны Андрис Спрудс.

По словам министра, всегда нужно учитывать то, что Россия готова к эскалации. "Мы не можем расслабляться ни на миг, потому что в нашем регионе возможны гибридные провокации и не только", - отметил Спрудс.

"С этим нужно считаться и быть готовыми к ним уже сегодня, а не когда-нибудь завтра. Мы должны демонстрировать свою готовность уже сейчас, в том числе учениями "Намейс", которые еще больше усиливают нашу боеготовность. Это доказывает, что лучшим сдерживающим фактором является укрепление оборонных возможностей", - подчеркнул министр.

По словам Спрудса, демонстрация боеготовности также удерживает от потенциальной эскалации, так как Россия использует слабость. Поэтому так важна операция НАТО "Восточный страж", которая показывает, что на любые действия России последует ответ.

"Какими бы ни были действия России, какими бы мотивами она ни руководствовалась, по сути это всегда эскалация и демонстрация агрессивности и на нее необходимо реагировать", - сказал Спрудс.

Министр отметил, что Россия стремилась добиться ослабления роли НАТО и разобщенности внутри альянса, однако в итоге достигнут противоположный результат.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
