Она признала, что в первые дни после утверждения в должности встретилась с новыми коллегами и коротко побеседовала с ними, попросив подготовить несколько предложений по улучшению работы. «Понятно, что у меня свой стиль работы. Я также упомянула, что будут перемены, и это хорошо. Перемены — это всегда хорошо, это нечто новое, что даёт возможность иначе взглянуть на работу», – отметила Палкова.

В некоторых сотрудниках она заметила прилив энергии и ощущение, что впереди новые возможности. В ближайшее время омбудсмен начнёт беседы с работниками бюро и очень надеется получить от них новые идеи по организации работы.

«Мне очень хочется добиться эффекта, когда люди хотят перемен, потому что я пришла на эту должность не для того, чтобы просто сидеть. Мне хочется, чтобы через пять лет у меня было внутреннее спокойствие и чтобы я сделала всё, что планировала», – сказала Палкова в интервью радио.

Говоря о приоритетах в своей работе, Палкова повторила ранее озвученное – она сделает акцент на правах детей, а также на искоренении насилия в семьях и в учреждениях соцобеспечения. Среди острых проблем Палкова упомянула длинные очереди на бесплатную медицинскую помощь для детей, а также права подростков с 14 лет самостоятельно общаться с врачом по вопросам, в которые они не хотят вовлекать родителей.

Новый омбудсмен отметила, что для решения не всех проблем требуется большое финансирование – иногда важнее, например, просвещение медперсонала в вопросах защиты прав пациентов и работа с родителями, чтобы формировать взаимопонимание, уважение, готовность к общению и оказанию поддержки, когда это необходимо.

Как сообщалось ранее, Сейм на прошлой неделе утвердил на должность омбудсмена профессора Рижского университета имени Страдиня и адвоката Карину Палкову.

За Палкову проголосовал 71 депутат от партий правящей коалиции, «Объединённого списка» и Национального объединения. Против выступили 15 депутатов, двое воздержались. Отрицательно высказались депутаты от партий «Латвия прежде всего» и «Стабильности».