"Многие латвийцы даже не представляет до чего со своей миграционной и левацкой политикой докатились страны "старого света"! А в каком состоянии находится Европарламент! Это просто жуть... Если во время минуты молчания в память о застреленном Чарли Кирке значительная часть депутатов в знак протеста визжит и топает ногами, то куда уж дальше?! " - сокрушается в интервью газете "Сегодня" евродепутат политической группы "Патриоты Европы" Вилис Криштопанс.

— Недавно вы с трибуны Европарламента призывали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Почему?

— В одном из своих интервью вскоре после избрания Трампа президентом США я предупредил, что евросоюзовские бюрократы во главе с госпожой фон дер Ляйен не смогут защитить экономические интересы Евросоюза. Трамп, как суперпрофессионал в бизнесе, совершивший тысячи сделок, обыграет европейских чиновников, как детей. Так оно и случилось! Впрочем, даже я не ожидал, что госпожа фон дер Ляйен будет настолько слаба и беспомощна на этих переговорах с американским президентом!

Она проиграла вчистую! Это был не компромисс, а полная, безоговорочная капитуляция! Трамп же показал, как надо отстаивать интересы своей страны.

Понятно, что за такое "представление" интересов ЕС председателя Еврокомиссии нужно было отправить в отставку и мы будем пытаться это сделать. Согласно регламенту, чтобы вопрос об отставке был поставлен на голосование, необходимо собрать подписи хотя бы 10% депутатов. В нашей группе "Патриоты Европы" 85 депутатов, так что нам не составило труда внести соответствующий проект. С аналогичной инициативой вышли и коммунисты. Кресло под Урсулой фон дер Ляйен зашаталось и вопрос отставки будет рассмотрен на ближайшем заседании уже в Страсбурге.

— Какие приоритеты у Вас и вашей депутатской группы на осеннюю сессию Европарламента?

— Мы продолжим бороться за европейские ценности. Да, реальность такова, что за наши ценности - за традиционные ценности, сейчас надо бороться! Иначе под угрозой окажется само существование Европы! Постепенно у европейцев происходит прозрение.

Избиратели устали от нашествия мигрантов, тому наглядное свидетельство - недавние демонстрации в Англии, на улицы вышли миллионы!

Очень надеюсь, что народ "по достоинству" оценит и "зеленую" политику, которая убивает экономику и снижает конкурентноспособность европейской промышленности. И вот уже лидер "народников" в ЕС говорит об отказе от планов прекратить выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания. Я за это выступал еще во время предвыборной кампании!

Но пока еще левые очень сильны - они у власти более чем в 20 европейских стран. Левая политика - это уничтожение традиционных ценностей, это губительная для Европы миграционная, зеленая политика. Я, конечно, очень надеюсь, что избиратели сметут таких лидеров, как Макрон во Франции или Санчес в Испании. Как мы помним, вице-президент США Джеймс Венс прямо сказал, что европейская политическая элита ведет свои страны к погибели!

Но "Патриоты Европы" медленно, но верно завоевывают доверие избирателей. Прежде всего, хочу упомянуть наших французских соратников, ведь из 85 депутатов нашей политической группы 29 представляют Францию. И лидером является 30-летний Жордан Барделла - это восходящая звезда французской и, я надеюсь, всей европейской политики! Сейчас партию во главе с Барделлой поддерживают уже 33% французов и у Барделлы прекрасные шансы стать следующим президентом Франции.

Возвращаясь к теме деятельности Еврокомиссии, хочу сказать, что ее работа совершенно неудовлетворительная! Чего стоит только подготовленный Еврокомиссией многолетний бюджет ЕС, в котором делается попытка объединить фонд кохезии ( еврофонды) с бюджетом поддержки сельского хозяйства! Такого плохого бюджета для наших крестьян еще никогда не было! Я являюсь единственным представителем стран Балтии в комиссии Европарламента по сельскому хозяйству и буду бороться за то, чтобы предложенный вариант бюджета сельского хозяйства отклонили.

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.