Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Вилис Криштопанс о борьбе за консервативные ценности.
"Многие латвийцы даже не представляет до чего со своей миграционной и левацкой политикой докатились страны "старого света"! А в каком состоянии находится Европарламент! Это просто жуть... Если во время минуты молчания в память о застреленном Чарли Кирке значительная часть депутатов в знак протеста визжит и топает ногами, то куда уж дальше?! " - сокрушается в интервью газете "Сегодня" евродепутат политической группы "Патриоты Европы" Вилис Криштопанс.
— Недавно вы с трибуны Европарламента призывали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Почему?
— В одном из своих интервью вскоре после избрания Трампа президентом США я предупредил, что евросоюзовские бюрократы во главе с госпожой фон дер Ляйен не смогут защитить экономические интересы Евросоюза. Трамп, как суперпрофессионал в бизнесе, совершивший тысячи сделок, обыграет европейских чиновников, как детей. Так оно и случилось! Впрочем, даже я не ожидал, что госпожа фон дер Ляйен будет настолько слаба и беспомощна на этих переговорах с американским президентом!
Она проиграла вчистую! Это был не компромисс, а полная, безоговорочная капитуляция! Трамп же показал, как надо отстаивать интересы своей страны.
Понятно, что за такое "представление" интересов ЕС председателя Еврокомиссии нужно было отправить в отставку и мы будем пытаться это сделать. Согласно регламенту, чтобы вопрос об отставке был поставлен на голосование, необходимо собрать подписи хотя бы 10% депутатов. В нашей группе "Патриоты Европы" 85 депутатов, так что нам не составило труда внести соответствующий проект. С аналогичной инициативой вышли и коммунисты. Кресло под Урсулой фон дер Ляйен зашаталось и вопрос отставки будет рассмотрен на ближайшем заседании уже в Страсбурге.
— Какие приоритеты у Вас и вашей депутатской группы на осеннюю сессию Европарламента?
— Мы продолжим бороться за европейские ценности. Да, реальность такова, что за наши ценности - за традиционные ценности, сейчас надо бороться! Иначе под угрозой окажется само существование Европы! Постепенно у европейцев происходит прозрение.
Избиратели устали от нашествия мигрантов, тому наглядное свидетельство - недавние демонстрации в Англии, на улицы вышли миллионы!
Очень надеюсь, что народ "по достоинству" оценит и "зеленую" политику, которая убивает экономику и снижает конкурентноспособность европейской промышленности. И вот уже лидер "народников" в ЕС говорит об отказе от планов прекратить выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания. Я за это выступал еще во время предвыборной кампании!
Но пока еще левые очень сильны - они у власти более чем в 20 европейских стран. Левая политика - это уничтожение традиционных ценностей, это губительная для Европы миграционная, зеленая политика. Я, конечно, очень надеюсь, что избиратели сметут таких лидеров, как Макрон во Франции или Санчес в Испании. Как мы помним, вице-президент США Джеймс Венс прямо сказал, что европейская политическая элита ведет свои страны к погибели!
Но "Патриоты Европы" медленно, но верно завоевывают доверие избирателей. Прежде всего, хочу упомянуть наших французских соратников, ведь из 85 депутатов нашей политической группы 29 представляют Францию. И лидером является 30-летний Жордан Барделла - это восходящая звезда французской и, я надеюсь, всей европейской политики! Сейчас партию во главе с Барделлой поддерживают уже 33% французов и у Барделлы прекрасные шансы стать следующим президентом Франции.
Возвращаясь к теме деятельности Еврокомиссии, хочу сказать, что ее работа совершенно неудовлетворительная! Чего стоит только подготовленный Еврокомиссией многолетний бюджет ЕС, в котором делается попытка объединить фонд кохезии ( еврофонды) с бюджетом поддержки сельского хозяйства! Такого плохого бюджета для наших крестьян еще никогда не было! Я являюсь единственным представителем стран Балтии в комиссии Европарламента по сельскому хозяйству и буду бороться за то, чтобы предложенный вариант бюджета сельского хозяйства отклонили.
Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.
Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.
Оставить комментарий(8)