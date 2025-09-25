Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Все дело в латышских ценностях: СЗК пояснил, почему против Стамбульской конвенции 1 1008

Политика
Дата публикации: 25.09.2025
LETA
Изображение к статье: Все дело в латышских ценностях: СЗК пояснил, почему против Стамбульской конвенции
ФОТО: LETA

Коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК), голоса которого позволили передать на рассмотрение в Сейме законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, объясняет свое голосование тем, что необходимо по сути проанализировать влияние конвенции на латышские и семейные ценности. Об этом говорится в заявлении партии для СМИ.

СЗК подчеркивает, что поддержал передачу законопроекта на рассмотрение ответственной комиссии, чтобы та могла объективно оценить влияние конвенции на предотвращение насилия в семье и сохранение латышских ценностей.

СЗК напоминает, что два года назад поддержал присоединение Латвии к Стамбульской конвенции, присоединив к ней декларацию о том, что Латвия будет применять конвенцию в рамках ценностей, принципов и норм Конституции, особенно по части защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, а также защиты и поддержки брака, семьи, прав родителей и детей. Цель декларации состояла в том, чтобы введение принципов конвенции не угрожало семейным ценностям и понятию традиционной семьи в Латвии.

Однако, как указывает СЗК, за эти два года появились инициативы, которые, по мнению партии, противоречат латышским ценностям, например, включение в образовательные программы содержания, не соответствующего семейным ценностям, и различные финансируемые государством исследования, которые прямо противоречат латышским ценностям.

Партия считает, что передача законопроекта на рассмотрение комиссии по иностранным делам позволит не следовать политическим установкам, а объективно проанализировать, что было сделано за два года для уменьшения насилия в семье и защиты женщин, и какие инициативы продвигаются под прикрытием конвенции.

"Для нас неприемлема популяризация левоориентированной идеологии под прикрытием политического документа, и мы не можем это поддержать. Два года - достаточный срок, чтобы оценить, был ли этот документ принят в соответствии с Конституцией и приложенной к нему декларацией", - подчеркнул заместитель председателя правления СЗК Улдис Аугулис.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что голосование СЗК по вопросу о выходе из Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора и потребовала от партии разъяснений.

Коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" также считают голосование СЗК нарушением коалиционного договора и ждут разъяснений.

×
Читайте нас также:
#коалиция #политические партии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео