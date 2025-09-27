Агрессия России выходит за пределы Украины и угрожает Европе - Пуданc 5 734

Дата публикации: 27.09.2025
Украина защищает не только свой суверенитет, но и доверие к международному порядку, заявил в субботу командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Латвии генерал-майор Каспар Пуданc, выступая в Риге на открытии конференции Военного комитета НАТО на уровне командующих вооружёнными силами, сообщает LETA.

Он отметил, что война России против Украины превратилась в современный полигон, где традиционные вооружённые силы сочетаются с кибератаками, дезинформацией, дронами и радиоэлектронной борьбой. Пуданc подчеркнул, что агрессия не ограничивается только Украиной, а является частью более широкой кампании против Европы, последствия которой ощущаются и в глобальном масштабе — от энергетического шантажа и экономического давления до попыток изменить международные правила.

Командующий НВС обратил внимание на то, что НАТО и Европа сталкиваются с угрозами со всех сторон — от нарушений воздушного пространства и дезинформационных кампаний до кибератак и попыток манипулировать демократическими институтами. По его словам, Украину следует рассматривать как линию фронта в борьбе, охватывающей разные регионы и сферы. Поддержка Украины — это не только моральный долг, но и стратегическая необходимость.

Пуданc отметил, что реакция альянса была решительной — недавние нарушения воздушного пространства напомнили, что безопасность не является чем-то само собой разумеющимся, а операции НАТО "Балтийский страж" и "Восточный страж" продемонстрировали способность скоординированно и решительно реагировать на провокации у восточной границы.

Он подчеркнул, что Латвия инвестирует в многослойную систему противовоздушной обороны, береговую оборону, системы дронов и контрдронов, новые боевые машины пехоты, артиллерию и логистику. Пуданc также выделил создание нового военного полигона "Селия", который в скором времени станет одним из крупнейших в Европе и существенно укрепит готовность и сотрудничество с союзниками.

По его мнению, в ближайшие годы приоритетом станет обеспечение реального сдерживания и усиление обороны, включая увеличение присутствия союзников, развитие инфраструктуры и рост численности персонала. Пуданc также подчеркнул, что устойчивость общества к дезинформации, киберугрозам и давлению становится столь же важной, как и военная мощь.

Как сообщалось, в субботу в Риге продолжается конференция Военного комитета — высшего военного органа НАТО. Заседание возглавляет председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В нём также участвуют Верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Александр Гринкевич и Верховный главнокомандующий по вопросам трансформации альянса адмирал Пьер Вандье.

Во время заседания военное руководство НАТО обсуждает реализацию решений Гаагского саммита НАТО, сосредотачивая внимание на усилении коллективного сдерживания и обороны союзников.

