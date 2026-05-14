За пять месяцев до выборов в Сейме начались перестановки - и это только начало

Политика
Дата публикации: 14.05.2026
LETA
Изображение к статье: Зал заседаний Сейма
ФОТО: LETA

Бывший министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") будет работать в комиссии Сейма по национальной безопасности и в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Такое решение приняли парламентарии в четверг.

Одновременно Сейм постановил отозвать Лиене Гатере ("Прогрессивные") из комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а из комиссии по национальной безопасности - Антонину Ненашеву.

Ненашеву ("Прогрессивные") Сейм избрал в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества, а Гатере - в юридическую комиссию.

#выборы #Сейм #коррупция #оборона #национальная безопасность #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
