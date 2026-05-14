Бывший министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") будет работать в комиссии Сейма по национальной безопасности и в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Такое решение приняли парламентарии в четверг.

Одновременно Сейм постановил отозвать Лиене Гатере ("Прогрессивные") из комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а из комиссии по национальной безопасности - Антонину Ненашеву.

Ненашеву ("Прогрессивные") Сейм избрал в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества, а Гатере - в юридическую комиссию.