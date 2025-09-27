«В нынешней ситуации Латвии ничего не угрожает. Но провокации, если посмотреть на случаи с залетами дронов в Польшу и Румынию, будут продолжаться», — заявила в интервью передаче Латвийского радио Krustpunktā юрист, преподаватель, бывший судья Конституционного суда и политик, депутат Верховного совета и нескольких созывов Сейма Илма Чепане, пишет nra.lv .

Чепане рассказала, что консультировалась с людьми, следящими за мнениями политологов. Также у бывших депутатов Верховного совета существует свой «клуб», где обсуждаются актуальные вопросы, отслеживаются комментарии на английском и русском языках.

Она подчеркнула, что, по её мнению, Латвии сейчас напрямую ничего не угрожает, однако провокации, подобные тем, что происходят с дронами в других странах, скорее всего, будут продолжаться.

«В целом ситуация очень тревожная, — отметила И. Чепане. — Открываешь какой-нибудь интернет-портал, а там кто-то из Германии говорит, что вот-вот нападут на Балтию. Кто-то другой, политик из самой Балтии, говорит, что нападут какие-то "бывшие", и вот уже упоминается Сувалкский коридор, где якобы разработана стратегия нападения на Балтию. В такой обстановке жить непросто, но в то же время и правительство нам ничего толком не объясняет, и люди уже ничему не верят».

На вопрос о том, что делать с жителями Латвии, которые демонстративно не говорят по-латышски, Чепане ответила, что Клуб 4 мая добился внесения поправок в Регламент Сейма, согласно которым до или после Дня латышского языка (он пройдёт в октябре) состоится заседание Сейма, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с латышским языком.

По её словам, иначе получается, что обсуждаются внешняя политика и экономические проблемы, а латышскому языку не уделяется достаточно внимания. Она выразила недоумение: если в 1990-х годах и сейчас были потрачены миллионы из Интеграционного фонда на обучение латышскому языку, то где же результат?

«Видимо, часть людей действительно выучила язык, но часть просто демонстративно не говорит на нём, и заставить их силой невозможно», — считает Чепане.

Она также указала, что при переходе на обучение на государственном языке в школах, особенно в младших классах, могут быть дети, которые не понимают, что им говорят. Это может стать проблемой.

Кроме того, по её словам, существует и другая крайность: сейчас молодёжь между собой разговаривает на английском языке — «такой новый стиль».