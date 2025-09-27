Даже те, кто интересуются политикой, были удивлены сегодняшней новостью о том, что новым председателем правления самой влиятельной партии страны - "Единство" - стал, мягко говоря, не самый известный политик Эдмундс Юревиц. Нет, вполне возможно, что его звезда еще просто не взошла и только теперь, получив новую должность, он сможет в полной мере раскрыть свой талант...

И все-таки, согласитесь, это странно, когда главная партия власти, обладая целой плеядой опытных и узнаваемых политиков, включая премьера и ряда министров, делает ставку - причем, в преддверии сеймовских выборов, - на "актера второго плана". На политика, который еще ни разу не был избран сразу же - и в Рижскую думу, и в Сейм он попал по "мягкому мандату", то есть когда другой депутат ушел или в министры, или - как это было в конце мая 2023-го, - когда Эдгар Ринкевич был избран президентом и Юревиц получил, наконец, постоянный мандат.

Почему же однопартийцы поддержали именно его кандидатуру? Назовем три основных причины.

Первая - поскольку очень непопулярный в народе министр здоровья Хосам Абу Мери загодя снял свою кандидатуру, то выбирать нужно было между Юревицем и его коллегой по парламенту Андой Чакшей. Большинство делегатов конгресса "Единства" резонно решили, что лучше уж спокойный и "невредный" Юревиц, чем очень амбициозная Чакша, которую премьер Силиня, как мы все помним, сняла с поста министра образования. После этого решения премьера как-то нелогично отправлять Чакшу на повышение по партийной линии.

Во-вторых - Юревиц, будучи председателем сеймовской фракции "Новое Единство", проявил себя, как умелый дипломат, способный находить общий язык - по определенным вопросам - с оппозицией. А это значит, что Юревиц сможет и "примирить" по меньшей мери три группы внутри партии "Единство".

Третья причина - 33-летний политолог по образованию, боец второго плана Юревиц на грядущих парламентских выборах не будет оттенять и создавать конкуренцию премьеру и лидеру предвыборного списка "Нового Единства" Эвике Силине.