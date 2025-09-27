Отказ от Стамбульской конвенции означал бы шаг назад в сфере прав человека и общественной безопасности, уверены в организации "Skalbes", сообщает LETA.

Как сообщили в организации, "Skalbes" направила официальное письмо депутатам Сейма, предупреждая о важности конвенции и рисках, которые могут возникнуть в случае выхода Латвии из соглашения. Организация решительно выступает за сохранение и полноценную реализацию Стамбульской конвенции в Латвии и требует объяснений от депутатов, проголосовавших за выход из неё.

"Skalbes" просит разъяснить, как такое голосование отвечает интересам жителей Латвии и какой сигнал оно посылает пострадавшим. «Что это означает? Что дело Русиньша, в котором была убита женщина, — это норма и приемлемая реальность в Латвии?» — говорится в официальном письме.

Если Латвия выйдет из конвенции, пострадавшие от насилия могут остаться без необходимой системы защиты, сократятся возможности выявления и предотвращения случаев насилия, а также оказания помощи пострадавшим. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что часть жертв больше не будет обращаться за поддержкой, и насилие продолжится в скрытой форме, поясняют в центре.

Одновременно с отказом от конвенции ослабнет государственное обязательство формировать скоординированную и эффективную систему помощи, а доверие общества к государственным институтам может снизиться.

Также существует серьёзный риск того, что международное сообщество начнёт воспринимать Латвию как страну, игнорирующую механизмы защиты прав человека, отмечает организация.

"Skalbes" указывает, что в прошлом году на кризисные телефоны поступило более 1000 звонков о насилии, в том числе о сексуальном насилии и насилии в семье, а более 100 человек получили индивидуальные консультации.

Организация подчёркивает, что Стамбульская конвенция — это инструмент предотвращения насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

По мнению "Skalbes", в Латвии по-прежнему не хватает единой и последовательной системы по снижению уровня насилия и защите пострадавших, а Стамбульская конвенция является важным инструментом для её совершенствования.

"Skalbes" поясняет, что Стамбульская конвенция — это международный договор, цель которого — предотвращение насилия в отношении женщин и в семье, защита пострадавших и привлечение к ответственности виновных. Конвенция не угрожает семье или национальным традициям, а, напротив, усиливает соблюдение прав человека в Латвии.

Как уже сообщалось, благодаря поддержке входящего в правящую коалицию Союза "зелёных" и крестьян (СЗК), Сейм в четверг передал на рассмотрение Комиссии по иностранным делам инициативу оппозиционных депутатов о денонсации так называемой Стамбульской конвенции, что означало бы выход Латвии из неё.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в комментарии агентству LETA заявила, что голосование СЗК является нарушением коалиционного соглашения, и после возвращения из Германии она в понедельник, 29 сентября, ждёт объяснений от СЗК и министра благосостояния Рейниса Узулниекса.

За передачу законопроекта на рассмотрение проголосовали 55 депутатов, против — 33. Депутаты от «Нового Единства» и «Прогрессивных» голосовали против, тогда как представители СЗК — за.

Ранее также сообщалось, что на рассмотрение комиссий были переданы несколько законопроектов оппозиционной партии Латвия на первом месте (LPV), которые предусматривают ограничение участия несовершеннолетних в мероприятиях ЛГБТ и введение штрафов, связанных с процедурой смены пола среди несовершеннолетних.

Инициированные LPV три законопроекта начали продвижение в парламенте при поддержке СЗК, несмотря на то, что партия входит в коалицию. Депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных" голосовали против этих инициатив.