Сейчас — непростое время как в мире, где продолжается агрессия России против Украины, так и в Латвии, где усиливается политическая напряжённость на фоне утверждения бюджета в сфере безопасности, заявила в субботу на съезде партии "Единство" премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что в такие моменты особенно важно сохранять чёткую цель и осознание общей работы в команде "Единства", объединяющей представителей разных сфер общества.

Силиня считает, что важнейшим приоритетом остаются жители Латвии и будущее страны, которое основано на безопасности. По её словам, "Единство" — это сила, способная сохранить государственный подход в условиях, когда другие выбирают популизм. Безопасность определяется как активные действия, а не страх, и Латвия укрепляет её как через вложения в военную промышленность, так и в инфраструктуру.

Она напомнила о состоявшемся на этой неделе визите в Германию, где был подписан меморандум о строительстве в Латвии завода по производству боеприпасов немецкой военной компании Rheinmetall. Это означает значительные инвестиции и новые рабочие места.

Силиня отметила, что инвестиции в безопасность способствуют и росту в других отраслях — образовании, медицине, предпринимательстве. Она выразила решимость сокращать бюрократию, чтобы предприниматели могли развиваться, а также указала на цифровые решения Латвии как на конкурентное преимущество.

По словам премьер-министра, бюджет следующего года — это инвестиция в безопасность, предусматривающая более тесное сотрудничество между гражданскими учреждениями и военным сектором, создавая всеобъемлющую систему обороны. В неё также входят просвещение общества, развитие инфраструктуры и борьба с дезинформацией.

В своей речи она предупредила о политических силах, угрожающих единству и безопасности, и подчеркнула способность "Единства" вести страну через геополитические изменения. Видение Силини — Латвия, в которой люди чувствуют себя в безопасности, семьи получают поддержку, образование остаётся конкурентоспособным, предприниматели растут, а демократия основывается на способности к сотрудничеству.

Свою речь она завершила утверждением, что "Единство" продолжает курс развития Латвии — от восстановления независимости до членства в НАТО и Европейском союзе, и сегодня укрепляет безопасность, поддерживает семьи и строит страну, которой можно гордиться.

Ранее сообщалось, что в субботу проходит съезд партии "Единство", на котором будет избран новый председатель партии.

На пост председателя претендуют руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревиц, а также председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша. Действующий глава партии, министр финансов Арвилс Ашераденс, возглавлявший "Единство" восемь лет, решил не баллотироваться на новый срок.