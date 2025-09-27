Как известно, в минувший четверг депутаты Сейма от Союза зеленых и крестьян поддержали демарш оппозиции, проголосовав за начало процесса денонсации (выхода) Стамбульской конвенции. Премьер Эвика Силиня, которая в тот момент находилась с визитом в Германии, отчитала "зеленых крестьян" в социальных сетях - она обвинила их в грубейшем нарушении коалиционного соглашения и потребовала от министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян) явиться к ней в понедельник "на ковер" и дать пояснения по поводу действий однопартийцев.

Почему именно Узулниекса решила вызвать премьер? Формально именно министерство благосостояния отвечает за соблюдение и внедрение в законодательство положений этой Стамбульской конвенции. Минблаг и готовил в свое время соответствующий законопроект о ратификации этой конвенции.

Однако очевидно, что требование Силини- "холостой выстрел". Узулниекс не командует депутатами Сейма - скорее наоборот. У нас пока еще парламентская республика! Да и потом основные положения этой конвенции - например, о привлечении к ответственности за насилие в семье, - уже давно внедрены в законодательство и даже если вдруг Латвия выйдет из конвенции, то ничего ровным счетом не поменяется. И Силиня это прекрасно понимает. Ее реакция в четверг - игра на публику, желание показать, что премьер чего-то решает и он "командует парадом". При этом всем понятно, что стоит "зеленым крестьянам" выйти из коалиции или не проголосовать за бюджет и Силиня больше не премьер.

Да, в понедельник на коалиционном совете будут долгие "разборы полетов", но без последствий. Никто из партнеров рушить правительство ДО ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА не готов. К тому же и у "зеленых крестьян" есть встречные претензии к партнерам - и по их публичной риторике ("прогрессивные"), и по обеспечению премьерской партией коалиционной дисциплины - в минувший четверг опять-таки оппозиция, воспользовавшись отсутствием трех коалиционных депутатов, сорвала пленарное заседание Сейма.

В общем, пока правительственного кризиса не ожидается.