"Предвыборная кампания началась раньше обычного", - на днях посетовал министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), комментируя требования "зеленых крестьян" по бюджету-2026 и публичную перепалку по "вырубке деревьев" между "зелеными крестьянами" и "прогрессивными".

Кто первым встал, того и тапки

Да, глава минфина прав - хотя до парламентских выборов (3-го октября 2026-го года) еще чуть более года, основные политические игроки уже фактически начали свою предвыборную кампанию. Причем, впервые "преждевременный предвыборный пиар" был опробован в преддверие муниципальных выборов - тогда тоже политики запустили предвыборную кампанию весной 2024-го, то есть более чем за год до выборов. Особенно активно весной-летом прошлого года себя раскручивали ведущие кандидаты в депутаты Рижской думы.

Причины такого раннего старта в обоих случаях одинаковы. Во-первых, очень сильная конкуренция и риск, затянув с началом выборов, просто проиграть другим, более активным партиям. Во-вторых, от выборов к выборам явка избирателей уменьшается, и если начать кампанию раньше, то есть шанс все-таки достучаться, заинтересовать, убедить граждан ЛР поучаствовать в выборах.

Роль личности в политике

Еще одна особенность выборов последних лет - партии пытаются "раскручиваться" главным образом за счет или точнее - через своих лидеров, то есть кандидатов в мэры или в премьеры соответственно. Да, законодательство Латвии не позволяет избирателям выбирать напрямую мэров, премьера или даже президента, однако избирателем интереснее воспринимать политику через личности, через харизматичных лидеров. Зачастую, складывается парадоксальная ситуация, когда кандидат в премьеры или в мэры более известен (узнаваем), чем партия, которую он представляет.

Так или иначе, но политики - и правящие, и оппозиционные, и новоиспеченные, уже начали отчет времени до выборов и готовятся к битве премьеров. На днях стали известны стартовые позиции основных кандидатов в премьеры - был обнародован первый опрос латвийцев по поводу того, кого они хотят видеть следующим руководителем правительства. Один важный нюанс - большинство основных партий еще официально или даже неофициально своих кандидатов в премьеры не озвучили.

Пока известно лишь, что кандидатом в премьеры от "Латвия на первом месте" будет Айнарс Шлесерс, а "Новое Единство" поведет в бой, разумеется, действующая премьер Эвика Силиня. Эти два политика и возглавили рейтинг самых популярных кандидатов в премьеры.

Смена главных фигур

Отметим, что с момента предыдущей предвыборной кампании, то есть перед выборами в октябре 2022-го года, в списке кандидатов в премьеры произошли существенные перемены. Три года назад лидером "Нового Единства" был тогдашний премьер Кришьянис Кариньш, который вообще уже покинул большую политику. Нет больше на политической сцене и лидеров Новой консервативной партии Яниса Борданса и KPV.LV Алдиса Гобземса, которые, кстати, фигурировали в числе кандидатов в премьеры и после выборов. Оставил политику и тогдашний кандидат в премьеры от "Согласия" Иварс Зариньш.

По слухам, на пост премьера от Объединенного списка не будет больше претендовать создатель этого политобъединения, крупный предприниматель Улдис Пиленс. Он уступит свое место ну очень активному депутату Сейма Андрису Кулбергсу, который получил известность как руководитель парламентской следственной комиссии по Rail Baltica, а в последнее время часто мелькает в СМИ, как борец с завышенным тарифом Rīgas siltums.

Смена на капитанском мостике произойдет и у Национального объединения (НА) - в прошлый раз кандидатом в премьеры был бывший мэр Сигулды Угис Митревиц, сейчас же первым номером списка НА будет экс-министр экономики Илзе Индриксоне, которая сменила Райвиса Дзинтарса на посту председателя партии.

Успешных лидеров не меняют...

Коней на переправе решила не менять провалившаяся на последних парламентских выборах партия "Для развития Латвии" - ее поведет в бой за депутатские места Артис Пабрикс. Судя по всему, не изменится кандидат в премьеры и у Союза зеленых и крестьян - нынешний министр экономики Виктор Валайнис.

Пока неясно, на кого будут делать ставку "Прогрессивные" - маловероятно, что они снова двинут кандидатом в премьеры Каспара Бришкенса, который был отправлен премьером в отставку как один из самых слабых министров сообщения. Вероятно, лидером списка станет глава парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс.

Напомним, что в парламентских выборах может участвовать только та партия, которая была создана минимум за год до выборов. Очевидно, что в оставшиеся до 3-го октября 9 дней ни одна новая политическая сила уже создана не будет. Таким образом, легко предположить, что единственным новичком будет националистическая партия Austošā saule (Восходящее солнце), кандидатом в премьеры от которой станет, разумеется, создатель партии Райвис Зелтитс.

Ну очень жесткая конкуренция

Как и на недавних выборах в Рижскую думу, на грядущих выборах в Сейм будет жесточайшая конкуренция, как на правом фланге, так и на левом фланге, будет настоящая битва, как за латышские голоса, так и за голоса русскоязычных. Ставки тоже высоки, в том числе и ставки финансовые - согласно закона, госдотации партии или объединению полагаются, если на последних парламентских выборах политическая сила получила поддержку хотя бы 2 процентов избирателей.

В общем, нас ждет очень горячий в политическом отношении год.