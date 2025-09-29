На встрече в понедельник партия "Новое Единство" хочет услышать от Союза зеленых и крестьян (СЗК) ясные ответы по поводу голосования в Сейме на прошлой неделе, когда СЗК вместе с оппозицией фактически поддержал выход Латвии из так называемой Стамбульской конвенции, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

Он отметил, что "Новое Единство" хочет работать вместе с СЗК в составе коалиции и принять бюджет, но в то же время не готово отказываться от своих принципов, в том числе борьбы с насилием, как это предусмотрено Стамбульской конвенцией.

По словам Юревицса, если СЗК хочет проанализировать, как в Латвии действует конвенция или оговорка, принятая одновременно с решением о ее ратификации, это можно сделать, не "подрывая конвенцию".

"В этой ситуации мы хотим услышать очень ясные ответы от СЗК - что это было за голосование, зачем играться с такими важными вещами и подавать латвийскому обществу негативный сигнал о том, что Сейм отказывается считать борьбу с насилием одним из приоритетов", - сказал руководитель фракции "Нового Единства".

Он выразил надежду, что СЗК будет действовать разумно и не начнет преждевременно заниматься предвыборным популизмом.

Как сообщалось, в понедельник премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ожидает разъяснений от СЗК и его представителя, министра благосостояния Рейниса Узулниекса в связи с тем, что СЗК на прошлой неделе во время голосования в Сейме поддержал рассмотрение вопроса о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Премьер-министр после состоявшегося в четверг голосования заявила, что СЗК нарушил коалиционный договор.

После разъяснений СЗК запланирована встреча с остальными партнерами по коалиции, чтобы обсудить ситуацию.

Заседание формирующих правительство партий состоится в 15:00.