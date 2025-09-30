В "Единстве" избрали нового председателя и обозначили приоритеты в развитии Латвии. Куда они нас хотят вести дальше?

Редкий случай в жизни главной партии власти - ее многолетний председатель, министр финансов Арвилс Ашераденс на субботнем конгрессе "Единства", оглядываясь назад, "осмелился" покритиковать себя и других правящих политиков.

И немного самокритики…

Он признал, что экономика развивается весьма слабо, риски бедности и нищеты в Латвии по-прежнему очень высоки, нет долгосрочного плана по улучшению демографической ситуации.

Впрочем, Ашераденс оказался единственным из ораторов на субботнем конгрессе, который бросил камешки и в огород "Единства" и руководимого этой партией правительства. Все остальные пели дифирамбы родной партии и себе любимым и клеймили позором политических конкурентов. И премьер Эвика Силиня, и еврокомиссар Валдис Домбровскис говорили о том, что голову подняли и усиливают свои позиции популистские политические силы, для которых главное не интересы Латвии, а развал правительства.

Премьер нахваливала министров от своей партии, которые всегда поддерживали ее и родную партию. «Казалось, что уже некуда идти дальше, а мы идем!» - восторженно произнесла Эвика Силиня.

Так мы никого не догоним!

Уже упомянутый еврокомиссар Домбровскис, прилетев из Брюсселя, обнаружил, что "олигархи опять рвутся к власти". Правда, имен этих рвущихся к власти олигархов политик не назвал.

Зато Домбровскис напомнил, что уровень ВВП Латвии составляет всего 71% от среднего уровня ЕС, причем в последние годы темп роста ВВП замедлился. "Так мы никого не догоним!" - резонно предположил еврокомиссар. Интересно, если олигархи еще только рвутся к власти, но пока " не дорвались", то кто же виноват в столь медленном росте ВВП? Не те ли, кто находятся у власти?

В принципе, и Силиня, и Домбровскис, и другие видные деятели "Единства" весьма четко обозначили основные задачи власти на ближайшее время - стимулирование роста экономики, делая упор на инновации и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, поддержка молодых семей с детьми, качественная медицина и эффективное использование еврофондов.

Как и можно было ожидать, в каждом выступлении на конгрессе десятки раз звучало слово "безопасность". Видимо, безопасность и развитие станут двумя ключевыми словами предвыборной кампании "Нового Единства". Напомним, что выборы в Сейм пройдут ровно через год и главную партию власти на эти выборы поведет не только Силиня, но и новоиспеченный председатель правления "Единства", глава парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц. Ему удалось победить в конкурентной борьбе коллегу по парламенту, экс-министра образования Анду Чакшу.

Кто вы, мистер Юревиц?

Да, даже те, кто интересуются политикой, были удивлены сегодняшней новостью о том, что новым председателем правления самой влиятельной партии страны - "Единство" - стал, мягко говоря, не самый известный политик Эдмундс Юревиц. Нет, вполне возможно, что его звезда еще просто не взошла и только теперь, получив новую должность, он сможет в полной мере раскрыть свой талант...

И все-таки, согласитесь, это странно, когда главная партия власти, обладая целой плеядой опытных и узнаваемых политиков, включая премьера и ряда министров, делает ставку - причем, в преддверии сеймовских выборов, - на "актера второго плана". На политика, который еще ни разу не был избран сразу же - и в Рижскую думу, и в Сейм он попал по "мягкому мандату", то есть когда другой депутат ушел или в министры, или - как это было в конце мая 2023-го, - когда Эдгар Ринкевич был избран президентом и Юревиц получил, наконец, постоянный мандат.

Почему же однопартийцы поддержали именно его кандидатуру? Назовем три основных причины.

Первая – поскольку очень непопулярный в народе министр здоровья Хосам Абу Мери загодя снял свою кандидатуру, то выбирать нужно было между Юревицем и его коллегой по парламенту Андой Чакшей. Большинство делегатов конгресса "Единства" резонно решили, что лучше уж спокойный и "невредный" Юревиц, чем очень амбициозная Чакша, которую премьер Силиня, как мы все помним, сняла с поста министра образования. После этого решения премьера как-то нелогично отправлять Чакшу на повышение по партийной линии.

Во-вторых - Юревиц, будучи председателем сеймовской фракции "Новое Единство", проявил себя, как умелый дипломат, способный находить общий язык - по определенным вопросам - с оппозицией. А это значит, что Юревиц сможет и "примирить" по меньшей мери три группы внутри партии "Единство".

Третья причина - 33-летний политолог по образованию, боец второго плана Юревиц на грядущих парламентских выборах не будет оттенять и создавать конкуренцию премьеру и лидеру предвыборного списка "Нового Единства" Эвике Силине.

Выборы покажут

Насколько это был правильный выбор - отдавать бразды правления главной партии власти не очень известному и харизматичному политику, узнаем в ночь со 2-го на 3-е октября 2026-го года, когда будут подведены итоги сеймовских выборов.