Уже с 1 октября в Латвии рынок электроэнергии переходит с 60-минутной торговли на 15-минутную.

Это означает, что данные о потреблении электроэнергии и биржевые цены будут доступны потребителям не каждый час, а с интервалом в 15 минут. Одновременно будет продолжено отображение средней почасовой цены, сообщает АО Augstsprieguma tīkls.

Для чего это может быть сделано - обсуждают сами латвийцы в дискуссиях в соцсети Facebook:

"Чем дороже энергоносители (электричество, топливо, газ), тем выше будут цены в магазинах на товары и услуги, тем больше инфляция. Видимо, принято решение поставить жителей Латвии на грань выживания", - полагает Янис.

"Очередная махинация! Теперь чтобы высчитать киловатт час (KW/h) нужно будет умножать на 4! А с этим у многих могут быть проблемы... И при этом у многих появится иллюзия, что электричество подешевело... Но повторюсь... Это будет не более чем ИЛЛЮЗИЯ!", - считает Влад.

"Конец экономии для жителей Латвии. Смотрите сами: в выходные дни я включаю стиральную машину, зная, что работать она будет по полтора-два часа на одну стирку. А теперь представьте себе, что тариф будет меняться в четыре раза чаще! Вначале низкий, потом через 15 минут выше, потом еще выше, и получается, что сэкономить невозможно. Система создается так, чтобы платили по максимуму. И это при том, что у Латвии есть свои мощности производства электроэнергии и такая большая река как Даугава, на которой стоят три гидроэлектрстанции. Но все расчеты идут через биржу, и чем чаще биржа меняет цены, тем выше мы все платим за электричество. Получается, что с разрешения властей с нас берут дополнительный налог, чем дороже электричество, тем больше могут освоить политики, направив деньги на свои приоритеты", - высказалась Анна.

"Свободный выбор для потребителя - иллюзия и обман. Чем больше люди будут экономить тем выше вырастет тариф", - полагает Лариса.

"В Испании в течение дня, меняется цена несколько раз. И есть всегда график. Люди давно привыкли. Сама решаешь когда включать стиральную. Посудомойка. Это удобно. В выходные в основном целый день дешевый тариф", - сообщила Марина.

"Просто повышение цен на ресурсы", - уверен Арнис.

"Что только не придумают, лишь бы содрать побольше денег с потребителей. И так квитанция выглядит пугающе, много строчек, якобы сама электроэнергия стоит дёшево, а цена подключения и распределения кусается + со всей суммы берут еще и налог - НДС. В итоге получается внушительная сумма", - рассуждает Жанна.

"Хватит думать только о своём кошельке! Электричество может быть дорогим, но свобода бесценна!", - считает Мудите.

"Как же они надоели со своими мутными схемами, это уже грабеж народа", - высказался Валерий.

"А что такой интервал огромный надо как максимум каждые пять минут менять цены", - смеется Инта.