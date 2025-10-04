Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Нас грабят!» Жители Латвии возмущены новой схемой оплаты электричества 2 1329

Политика
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Нас грабят!» Жители Латвии возмущены новой схемой оплаты электричества
ФОТО: LETA

Уже с 1 октября в Латвии рынок электроэнергии переходит с 60-минутной торговли на 15-минутную.

Это означает, что данные о потреблении электроэнергии и биржевые цены будут доступны потребителям не каждый час, а с интервалом в 15 минут. Одновременно будет продолжено отображение средней почасовой цены, сообщает АО Augstsprieguma tīkls.

Для чего это может быть сделано - обсуждают сами латвийцы в дискуссиях в соцсети Facebook:

"Чем дороже энергоносители (электричество, топливо, газ), тем выше будут цены в магазинах на товары и услуги, тем больше инфляция. Видимо, принято решение поставить жителей Латвии на грань выживания", - полагает Янис.

"Очередная махинация! Теперь чтобы высчитать киловатт час (KW/h) нужно будет умножать на 4! А с этим у многих могут быть проблемы... И при этом у многих появится иллюзия, что электричество подешевело... Но повторюсь... Это будет не более чем ИЛЛЮЗИЯ!", - считает Влад.

"Конец экономии для жителей Латвии. Смотрите сами: в выходные дни я включаю стиральную машину, зная, что работать она будет по полтора-два часа на одну стирку. А теперь представьте себе, что тариф будет меняться в четыре раза чаще! Вначале низкий, потом через 15 минут выше, потом еще выше, и получается, что сэкономить невозможно. Система создается так, чтобы платили по максимуму. И это при том, что у Латвии есть свои мощности производства электроэнергии и такая большая река как Даугава, на которой стоят три гидроэлектрстанции. Но все расчеты идут через биржу, и чем чаще биржа меняет цены, тем выше мы все платим за электричество. Получается, что с разрешения властей с нас берут дополнительный налог, чем дороже электричество, тем больше могут освоить политики, направив деньги на свои приоритеты", - высказалась Анна.

"Свободный выбор для потребителя - иллюзия и обман. Чем больше люди будут экономить тем выше вырастет тариф", - полагает Лариса.

"В Испании в течение дня, меняется цена несколько раз. И есть всегда график. Люди давно привыкли. Сама решаешь когда включать стиральную. Посудомойка. Это удобно. В выходные в основном целый день дешевый тариф", - сообщила Марина.

"Просто повышение цен на ресурсы", - уверен Арнис.

"Что только не придумают, лишь бы содрать побольше денег с потребителей. И так квитанция выглядит пугающе, много строчек, якобы сама электроэнергия стоит дёшево, а цена подключения и распределения кусается + со всей суммы берут еще и налог - НДС. В итоге получается внушительная сумма", - рассуждает Жанна.

"Хватит думать только о своём кошельке! Электричество может быть дорогим, но свобода бесценна!", - считает Мудите.

"Как же они надоели со своими мутными схемами, это уже грабеж народа", - высказался Валерий.

"А что такой интервал огромный надо как максимум каждые пять минут менять цены", - смеется Инта.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
2
0
5
0
12

Оставить комментарий

(2)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го октября

    За то хорошо скакали на местных мвйданах в 1989-1991.

    Жрите, не облвпайтесь

    9
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го октября

    поставить жителей Латвии на грань выживания -- Некоторые уже не один десяток лет стоят и ничего, как-то приспособились.

    42
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Изображение к статье: Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Долгий путь к примирению.... Что обсудит коалиция?
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Рига потратит на социальные программы более 180 млн евро: где их можно получить?
Изображение к статье: Частный сектор ухода строит пансионат в Вецмилгрависе. Фото автора. Эксклюзив!
У Рижской думы появятся свои облигации?
Изображение к статье: У Рижской думы появятся свои облигации? Эксклюзив!
Изображение к статье: Лиана Ланга наехала на посольство... США
Лиана Ланга наехала на посольство... США 13 2314
Изображение к статье: Сам не читал, но... Херманис заметил интересный парадокс в Стамбульской конвенции
Сам не читал, но... Херманис заметил интересный парадокс в Стамбульской конвенции 466
Изображение к статье: Минфин хочет спихнуть Налогово-таможенную полицию МВД
Минфин хочет спихнуть Налогово-таможенную полицию МВД 237
Изображение к статье: Решено освоить еще 11 миллионов евро ради оборудования границы Латвии и России
Решено освоить еще 11 миллионов евро ради оборудования границы Латвии и России 291

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 24
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео