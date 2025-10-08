Baltijas balss logotype
Если правительство не может работать, надо уступить место кому-то другому - Ринкевич 7 200

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
LETA
Изображение к статье: Если правительство не может работать, надо уступить место кому-то другому - Ринкевич
ФОТО: LETA

Если нынешнее правительство не может работать, то, возможно, нужно уступить место кому-то другому, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который встретился в среду в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

По его мнению, правительству и депутатам Сейма следует отказаться от резкой риторики и сосредоточиться на важном - безопасности, демографии, здравоохранении и образовании.

"Я бы призвал все же сейчас отказаться от резкой риторики, которая время от времени звучит и в парламенте, и в правительстве, и сосредоточиться на вопросах безопасности. В этом направлении нам предстоит многое сделать", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что оценка работы правительства будет во многом связана с бюджетом на следующий год, который Кабинет министров внесет в парламент на следующей неделе. То, как будут разворачиваться дискуссии и окончательное решение о принятии бюджета, покажет готовность или неготовность правительственных партий работать вместе.

Президент отметил, что важно сохранить обязательство по увеличению расходов на оборону в соответствии с решением саммита НАТО, а также сосредоточиться на демографии, образовании и здравоохранении. Он также предупредил, что государственный долг не может расти бесконечно, и напомнил, что дефицит государственных расходов уже высок.

Ринкевич также заявил, что не видит причин для экстренных консультаций по работе правительства, так как недавно встречался со всеми парламентскими фракциями, а также со спикером и премьер-министром.

"Сейчас мы не в той ситуации, чтобы каждый понедельник, вторник и среду смотреть драму по вопросам, которые не всегда понятны обществу", - добавил президент.

#эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • пк
    полосатый конь
    8-го октября

    ... И весьма плодотворно обсудили проблематику глубокого заглота. Ну не о политике же им беседовать !

    0
    1
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Лукашенко с 6 октября ввел полный запрет на повышение цен на любые товары и очень жёстко объяснил правительству с матом,что люди на первом месте.Завидки берут ... Нам бы такого,но увы...Даже кто то другой-это тот же ,только в профиль.((

    10
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го октября

    Педераст он и есть педераст. Его мнение, ни как, тьфу, "человека", ни уж тем более как "президента" не интересует никого.

    14
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го октября

    Педераст он и есть педераст. Его мнение, ни как, тьфу, "человека", ни уж тем более как "президента" не интересует никого.

    11
    4
  • Е
    Ехидный
    8-го октября

    кто слушает его "умные" советы ???максимум его полномочий это принимать верительные грамоты у послов , поэтому может умничать хоть до посинения - всем до фонаря !!!

    14
    1
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Уступите место гастербайтерам из Литвы или Эстонии и Латвия в кратчайшие сроки сравняется с ними,правда куда денутся 160 тыс.дармоедов?!

    11
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    8-го октября

    Сколько волка не корми, всё равно больше медведя не насрёт. Работа не волк. Волк так задолбать не может. Всё будет хорошо, но не у всех, потому что всех много, а хорошей работы мало.

    8
    1
Читать все комментарии

