Если нынешнее правительство не может работать, то, возможно, нужно уступить место кому-то другому, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который встретился в среду в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

По его мнению, правительству и депутатам Сейма следует отказаться от резкой риторики и сосредоточиться на важном - безопасности, демографии, здравоохранении и образовании.

"Я бы призвал все же сейчас отказаться от резкой риторики, которая время от времени звучит и в парламенте, и в правительстве, и сосредоточиться на вопросах безопасности. В этом направлении нам предстоит многое сделать", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что оценка работы правительства будет во многом связана с бюджетом на следующий год, который Кабинет министров внесет в парламент на следующей неделе. То, как будут разворачиваться дискуссии и окончательное решение о принятии бюджета, покажет готовность или неготовность правительственных партий работать вместе.

Президент отметил, что важно сохранить обязательство по увеличению расходов на оборону в соответствии с решением саммита НАТО, а также сосредоточиться на демографии, образовании и здравоохранении. Он также предупредил, что государственный долг не может расти бесконечно, и напомнил, что дефицит государственных расходов уже высок.

Ринкевич также заявил, что не видит причин для экстренных консультаций по работе правительства, так как недавно встречался со всеми парламентскими фракциями, а также со спикером и премьер-министром.

"Сейчас мы не в той ситуации, чтобы каждый понедельник, вторник и среду смотреть драму по вопросам, которые не всегда понятны обществу", - добавил президент.