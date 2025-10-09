Сейм в четверг во втором, окончательном чтении принял поправки к закону «О загрязнении», которые предусматривают выполнение директив Европейского союза (ЕС), регулирующих деятельность системы торговли квотами на выбросы (ETS), а также системы ETS2, охватывающей здания, транспорт и дополнительные секторы, пишет ЛЕТА.

За законопроект проголосовал 51 депутат, против – 42 парламентария.

Кворум, задержки и споры в парламенте

В предыдущие две недели парламент не принимал решения по законопроекту, поскольку коалиция не могла обеспечить кворум. В ходе нескольких голосований за предложения по законопроекту проголосовали 48 депутатов. Из-за отсутствия кворума председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК) закрыла заседания парламента.

До этого рассмотрение законопроекта неоднократно откладывалось, а председатель ответственной парламентской Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Каспар Бришкенс (Прогрессивные) указывал, что в тексте необходимы уточнения.

Перед голосованием к депутатам обратился министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК). Он заявил, что законопроект не предполагает принятия новых обязательств, а даёт возможность привлечь дополнительное финансирование ЕС, если предприниматель захочет инвестировать в новые технологии и развивать латвийскую экономику.

Против законопроекта выступил Александр Кирштейнс. Он выразил мнение, что перед принятием закона кто-то из представителей правительства должен выйти и объяснить, каким образом из этого закона возникнет «экономический подъём». Он также выразил непонимание в отношении основной цели законопроекта.

Андрис Кулбергс («Объединённый список») призвал Кабинет министров координировать действия с Литвой, Эстонией и Польшей, обратиться к Брюсселю и потребовать пересмотра ситуации этих стран в контексте региональной безопасности, а цели в области климата — отложить, а не отменять. Также Эдгарс Таварс («Объединённый список») отметил, что сейчас все ресурсы необходимо направить на безопасность, а достижение «зелёных целей» следует заморозить.

Министр климата и энергетики Мелнис в комментарии агентству ЛЕТА указал, что Латвия, будучи членом ЕС, не имеет права не применять директивы ЕС, и в случае непринятия поправок к закону «О загрязнении» государству уже сейчас грозит штраф не менее 300 миллионов евро.

Он пояснил, что против Латвии уже начаты три санкционные процедуры. Более того, за непринятие законопроекта «О загрязнении» Латвия уже должна была бы понести санкции, так как срок его принятия был пропущен.

Как сообщалось ранее, Министерство климата и энергетики (МКЭ) разъяснило, что Латвия до сих пор не переняла нормы права директив ЕС, в результате чего против неё уже начаты три процедуры о нарушениях. В настоящий момент перенос поправок к базовой директиве ETS задерживается более чем на год, что создаёт не только риск наложения штрафа со стороны Еврокомиссии, но и административные препятствия для операторов ETS и усложняет администрирование системы для всех вовлечённых сторон.

Почему законопроект необходим

Законопроект разработан с целью усовершенствования и актуализации регулирования климатической политики в отношении ETS в Латвии, а также для актуализации содержания закона с учётом реорганизации учреждений. С 2001 года в закон было внесено 21 изменение, в результате чего содержащиеся в нём нормы ETS стали трудными для восприятия, и теперь требуется структурная переработка.

В законопроект включена новая глава о системе торговли квотами на выбросы ЕС, которая охватывает регулирование деятельности ETS и ETS2, включая условия, требования, разрешения и обязанности. Из других глав условия, касающиеся ETS, были исключены.

Поправками к закону также установлены требования к деятельности операторов, операторов воздушных судов, судоходных компаний, а также операторов топлива и топлива для отопления. Установлено, что операторы должны принимать меры, способствующие сокращению выбросов парниковых газов (ПГ). Для определения изменений в объёме выбрасываемых ПГ операторы будут обязаны проводить мониторинг этих выбросов.

Государственная служба охраны окружающей среды (ГСООС) будет обязана определять, какие установки подлежат деятельности, требующей разрешения на выброс ПГ. В случае, если оператор будет работать без действующего разрешения, ГСООС сможет в пределах своей компетенции выдать административный акт о прекращении работы установки оператора.

Как будет работать новая система ETS2

В закон также включены поправки, касающиеся внедрения ETS2 в Латвии. Система охватывает потребление топлива и топлива для отопления в зданиях, транспорте и дополнительных секторах (отраслях промышленности, на которые не распространяется действующая ETS). ETS2 была создана путём расширения ETS, и обе системы имеют схожие принципы управления, однако принципы распределения квот и торговля ими разделены. Начиная с 2028 года, операторы топлива и топлива для отопления должны будут передавать ETS2 соответствующие квоты на выбросы в зависимости от количества переданного в потребление топлива. Объём выбросов будет определяться косвенно, исходя из количества использованного топлива, переданного в рынок.

Операторами топлива и топлива для отопления станут продавцы топлива в Латвии, передающие его в потребление и обязанные получить разрешение на выброс ПГ, выданное ГСООС. С момента внедрения ETS2 мониторинг данных должен будет осуществляться в соответствии с индивидуально разработанным планом мониторинга каждого оператора.

Условия мониторинга и отчётности в ETS2 основаны на принципах ETS, обеспечивая согласованность между действиями обеих систем. В постановлениях Кабинета министров будет уточнён порядок мониторинга, принципы подачи и утверждения отчётов, а также механизм компенсации в случае, если одни и те же объёмы топлива будут учтены как в ETS, так и в ETS2.

Государственная пошлина и контроль

Поправками к закону также установлено, что за выдачу и пересмотр разрешения на выброс ПГ взимается государственная пошлина. Плательщиками этой новой пошлины будут операторы ETS (установки) и операторы ETS2 (топливо и топливо для отопления), являющиеся юридическими лицами и обязанные получить разрешение. На четвёртый период действия ETS с 2021 по 2030 год в Латвии было выдано 52 разрешения на установки (38 операторам).

Для получения разрешения ETS и ETS2 соответствующие операторы должны доказать, что мониторинг выбросов ПГ и количества переданного в потребление топлива позволяет точно определить годовые выбросы и позволяет выполнять требования годовой отчётности в рамках ETS или ETS2.

Цель пошлины — обеспечить регулирование и контроль деятельности лиц в сфере охраны окружающей среды. Государственная пошлина будет стимулировать операторов к подготовке достаточных и необходимых заявок на получение разрешений. Разрешения на выброс ПГ обеспечивают доступность точной информации о стационарных установках и действиях, подпадающих под системы ЕС ETS и ETS2.

Предусмотрено, что более детальный порядок и размеры пошлины установит Кабинет министров. Планируется, что это будет сделано одновременно с порядком и размерами пошлины для разрешений категорий A и B, предусмотренных в Законе о загрязняющих видах деятельности. Все эти государственные пошлины будет администрировать ГСООС, и на одну установку может распространяться как разрешение категории A или B, так и разрешение на выброс ПГ. В ряде случаев потребуется уплатить несколько пошлин одновременно – за изменения в разрешении категории A или B и за изменения в разрешении на выброс ПГ, если в установке происходят существенные изменения.

В целях информирования общества ГСООС обеспечит электронную и бесплатную доступность реестров разрешений на выброс ПГ.