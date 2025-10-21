Латвия поддерживает использование замороженных активов Центрального банка России для нужд Украины, говорится в информационном сообщении о вопросах, которые будут обсуждаться на предстоящем Евросовете. Документ подготовлен Министерством иностранных дел и концептуально утвержден правительством.

Евросовет пройдет 23 и 24 октября в Брюсселе, в его повестку дня включены темы Украины и России, Ближнего Востока, вопросы о безопасности и обороне, конкурентоспособности, "зеленой" и цифровой трансформации, жилье и миграции. Затем состоится встреча глав государств и правительств стран еврозоны.

В разделе "Украина и Россия" ожидается обсуждение всесторонней поддержки Украины, включая инициативу Европейской комиссии по созданию инструмента репарационного займа. В сегменте Ближнего Востока будет обсуждаться ситуация в регионе после достигнутого 13 октября соглашения о прекращении войны в Газе и возможного участия ЕС в его реализации. В разделе "Безопасность и оборона" будет обсуждаться дорожная карта ЕС по обеспечению оборонной готовности до 2030 года.

Позиция Латвии подчеркивает необходимость продолжать всестороннюю поддержку Украины и сохранять максимальное давление на Россию, в том числе путем усиления санкций и борьбы с уклонением от них. Латвия также поддерживает использование замороженных активов Центрального банка России в интересах Украины.