Латвия разрешит потратить замороженные активы России на нужды Украины

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия разрешит потратить замороженные активы России на нужды Украины
ФОТО: Youtube

Латвия поддерживает использование замороженных активов Центрального банка России для нужд Украины, говорится в информационном сообщении о вопросах, которые будут обсуждаться на предстоящем Евросовете. Документ подготовлен Министерством иностранных дел и концептуально утвержден правительством.

Евросовет пройдет 23 и 24 октября в Брюсселе, в его повестку дня включены темы Украины и России, Ближнего Востока, вопросы о безопасности и обороне, конкурентоспособности, "зеленой" и цифровой трансформации, жилье и миграции. Затем состоится встреча глав государств и правительств стран еврозоны.

В разделе "Украина и Россия" ожидается обсуждение всесторонней поддержки Украины, включая инициативу Европейской комиссии по созданию инструмента репарационного займа. В сегменте Ближнего Востока будет обсуждаться ситуация в регионе после достигнутого 13 октября соглашения о прекращении войны в Газе и возможного участия ЕС в его реализации. В разделе "Безопасность и оборона" будет обсуждаться дорожная карта ЕС по обеспечению оборонной готовности до 2030 года.

Позиция Латвии подчеркивает необходимость продолжать всестороннюю поддержку Украины и сохранять максимальное давление на Россию, в том числе путем усиления санкций и борьбы с уклонением от них. Латвия также поддерживает использование замороженных активов Центрального банка России в интересах Украины.

Читайте нас также:
#россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(9)
  • ДД
    Давай Досвидания
    21-го октября

    Кто из еврозоновского общака разрешит тот и будет отдавать с процентами

    98
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го октября

    Стоит нищий с протянутой рукой и кричит что он что-то разрешает. Да -- это современная Латвия. Представляю реакцию Ливов в вечности. Ладно Лачплесис, но вот что бы так...

    105
    3
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    Кто тебя заставляет стоять с протянутой рукой?Иди работай и всё у тебя будет хорошо

    1
    12
  • Д
    Дед
    21-го октября

    Не , ну , если Латвия разрешит, то все будет ОК. Особенно, что у Латвии ничего нет , кроме долгов и языка.

    117
    3
  • 21-го октября

    сами себе яму долговую капаете

    74
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    Может быть сначала долги отдать и только потом рот открывать, даже если об этом никто не просит?

    105
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го октября

    А Латвию об этом кто-то спрашивал? Вообще-то за кражу в группе больше дают...

    117
    6
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    22-го октября

    А кто спрашивал тебя?Серёга из Лиепаи в тик-токе допиз..ся,срок получил.Подумай об этом на досуге

    0
    15
  • NB
    Nose Bose
    21-го октября

    таким образом латвия готова потерять все свои внешнии активы :) Ну кто же спросит свое собственное население, коли ЕС приказал :)

    97
    5
