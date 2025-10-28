Военнослужащие из Великобритании, дислоцированные на бывшей советской базе в Латвии, начали использовать специализированную сеть для обеспечения связи артиллерии, беспилотников и боевых роботов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Одна из задач, с которой сейчас приходится бороться обороне Великобритании, — это как сделать меньшую армию более эффективной на большей территории», — заявил бригадный генерал Мэтт Льюис. Как отмечает Bloomberg, британские военные полагают, что новая технология «изменит поле боя» в потенциальной войне с Россией в странах Балтии.

Автор в публикации Bloomberg рассказывает о том, как войска Великобритании в контексте НАТО на восточном фланге отрабатывают новые концепты ведения боя. В одном из эпизодов британские солдаты участвуют в учениях в Латвии, где тестируются современные технологии и подходы: дроны, автономные системы, цифровая разведка. Цель — подготовка к возможным действиям в регионе, где риск конфликта с Россия по оценке Запада значительно повысился. Армия Великобритании делает акцент на гибкости, мобильности и интеграции союзных сил на востоке Европы. При этом подчёркивается, что даже в боевых учениях ставится задача показать — альянс готов «сражаться» не в классическом смысле, а быть технологически и тактически модернизированным.