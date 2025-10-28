Baltijas balss logotype
«Это изменит поле боя!» Британцы помогут Латвии противостоять России - Bloomberg 2 920

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это изменит поле боя!» Британцы помогут Латвии противостоять России - Bloomberg
ФОТО: Unsplash

Британские военные нашли способ для Латвии противостоять России, сообщает Bloomberg.

Военнослужащие из Великобритании, дислоцированные на бывшей советской базе в Латвии, начали использовать специализированную сеть для обеспечения связи артиллерии, беспилотников и боевых роботов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Одна из задач, с которой сейчас приходится бороться обороне Великобритании, — это как сделать меньшую армию более эффективной на большей территории», — заявил бригадный генерал Мэтт Льюис. Как отмечает Bloomberg, британские военные полагают, что новая технология «изменит поле боя» в потенциальной войне с Россией в странах Балтии.

Автор в публикации Bloomberg рассказывает о том, как войска Великобритании в контексте НАТО на восточном фланге отрабатывают новые концепты ведения боя. В одном из эпизодов британские солдаты участвуют в учениях в Латвии, где тестируются современные технологии и подходы: дроны, автономные системы, цифровая разведка. Цель — подготовка к возможным действиям в регионе, где риск конфликта с Россия по оценке Запада значительно повысился. Армия Великобритании делает акцент на гибкости, мобильности и интеграции союзных сил на востоке Европы. При этом подчёркивается, что даже в боевых учениях ставится задача показать — альянс готов «сражаться» не в классическом смысле, а быть технологически и тактически модернизированным.

#россия #латвия #европа #великобритания
  • 28-го октября

    пусть англо-саксы себя учат я за их хотелки воевать не собираюсь. украинцев как я посмотрю уже научили помирать за интересы англии

    31
    2
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Части военных стран НАТО находятся в Латвии для одной цели-Что бы,не дай бог,армия страны не поняла,что в ней происходит и не устроила военный переворот Для этого контролируют высших чинов и назначают в армию своих как Рихард Розенблюмс-Розенбаумс и другие. Учатся на ошибках своих,потеряв Аргентину в 1973,потому что поменять жизнь в стране можно только этим путем ..Выборов они не боятся,чай Ленина изучали 👽😈🔯

    11
    2

