Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В лесах Латвии к войне с Россией готовятся солдаты и офицеры Британии 2 1775

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: army. mod. uk

Фото: army. mod. uk

Британские войска в лесах Латвии испытывают новые технологии на поле боя, и готовятся к возможной войне против России с применением инновационных средств, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в импровизированном командном центре на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские солдаты использовали специализированную сеть для связи с дронами, роботами и артиллерией.

В будущем солдаты 11-й бригады армии могут использовать эту систему для нацеливания на врага. Однако во время учений в Латвии в этом месяце целью было устранить нечто более важный устаревший элемент: традиционные бумажные карты и длительные циклы разработки оружия.

Использование новых подходов

Использование новых подходов, таких как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite Ltd., является частью многомиллиардной ставки Минобороны Великобритании и НАТО на то, что технологии могут значительно расширить зону контроля пехоты.

"НАТО думает о том, как распределить ограниченные ресурсы на чрезвычайно расширенной новой границе. Одной из обязательных задач, с которой сейчас имеет дело оборона Великобритании, является то, как сделать меньшую армию более эффективной", - заявил бригадный генерал Мэтт Льюис, командир 11-й бригады.

Программное обеспечение для управления полем боя Cobalt от Arondite было использовано для объединения войск, беспилотников, роботов и другой военной техники в сеть во время военных учений НАТО 4 октября.

Учения бригады в Латвии, всего в нескольких сотнях миль от российской границы, стали крупнейшим присутствием британской армии в этой стране с начала 1990-х годов. Двести пятьдесят солдат проводили учения вместе с латвийскими и канадскими войсками.

Привлечение стартапов к обучению

К ним присоединились десяток техников из оборонных фирм, включая Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries Inc., IDV Iveco Group NV и L3Harris Technologies Inc.

По мере развертывания симулированного конфликта представители отрасли просматривали данные, а затем обсуждали результаты с 11-й бригадой. Такое тесное участие помогает оборонным стартапам лучше понять практические потребности военных. Это также помогает привлекать постоянное венчурное финансирование.

Британское министерство обороны намерено подписать долгосрочные контракты с некоторыми компаниями, участвующими в учениях, для интеграции их систем по всей армии.

Британские войска готовятся к развертыванию в Украине

Следующим крупным военным развертыванием Британии может быть Украина. Отмечается, что Великобритания готовит пакет помощи на сумму более 100 млн фунтов стерлингов для покрытия начальных затрат на размещение войск и техники, если будет заключено мирное соглашение.

Британские солдаты будут обучать украинских военных подальше от линии фронта, тогда как военно-морские и воздушные силы Британии будут помогать патрулировать небо и море.

Читайте нас также:
#нато
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
10
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го октября

    А у нас, в Юрмале и не только? Живут себе - поживают, а война идёт сама по себе.

    1
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    28-го октября

    А украинцм плевать на войну пляшут в Харькове,весело, смотрите на ЮТУБЕ

    21
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр отказался продвигать списание долгов Вентспилсского порта
Изображение к статье: Президент Латвии вместе с королем и королевой Дании посетит военную базу в Адажи
Изображение к статье: «Может быть 2700 евро?» – глава Рижского домоуправления забыл размер своей зарплаты Эксклюзив!
Изображение к статье: «Сказала дамочка, которая ездила целоваться с Путиным!» – слова Вике-Фрейберги вызвали шквал мнений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео