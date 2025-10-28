Baltijas balss logotype
«Вы нас почему, как врагов воспринимаете?» - националисты обиделись на власть Латвии 1 2048

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

В комиссии парламента продолжилась перебранка по поводу законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции

Сегодня комиссия Сейма по иностранным делам начала рассматривать поправки, которые к законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции подали противники этого законопроекта - депутаты от "Нового Единства". Всего было подано 17 поправок. Их авторы подробно обосновывали свою позицию.

Однако из-за большой повестки дня работы Сейма депутаты условились, что заседание комиссии сегодня будет продолжаться чуть больше часа. Зато завтра парламентарии будут работать "до упора", то есть до рассмотрения всех поправок, которые поступили к данному законопроекту. Обсуждение поправок происходило в очень напряженной атмосфере.

В итоге глава комиссии Инара Мурниеце (Национальное объединение) не выдержала и выступила с эмоциональной речью, выразив горечь и недовольство тем, что сторонников выхода из Стамбульской конвенции оппоненты воспринимают, как врагов. Более того, пытаются обвинить 60 процентов депутатов Сейма в том, что они чуть ли не действуют в интересах России, руководствуются российскими нарративами. "Национальное объединение еще на этапе ратификации Стамбульской конвенции заявило, что выступает против ратификации. То есть мы свою позицию не меняли", - пояснила госпожа Мурниеце.

Так или иначе, но большинство поправок сегодня комиссия рассмотреть не успела и попытается это сделать завтра. Другого времени у комиссии просто не будет, поскольку уже в четверг парламент должен принять законопроект в окончательном чтении! Правда, нельзя исключить, что противники выхода из Стамбульской конвенции попытаются затянуть пленарное заседание и... до голосования дело не дойдет. Тогда голосование состоится только еще через неделю.

Читайте нас также:
#закон
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Почему вы нас как врагов воспинимаете-мы ж из одной и той же синагоги,заявила Мурниеце и продемонстрировала Тору.😀 Национальное объединение ...😀😀😀Это в точку.Контролируется🔯со дня основания как и БМЛ в Америке(организация ниггеров США)возглавляет господа Розенберг..(Эрик Варсава,США,общественный деятель)

    19
    7

