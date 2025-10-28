Сегодня комиссия Сейма по иностранным делам начала рассматривать поправки, которые к законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции подали противники этого законопроекта - депутаты от "Нового Единства". Всего было подано 17 поправок. Их авторы подробно обосновывали свою позицию.

Однако из-за большой повестки дня работы Сейма депутаты условились, что заседание комиссии сегодня будет продолжаться чуть больше часа. Зато завтра парламентарии будут работать "до упора", то есть до рассмотрения всех поправок, которые поступили к данному законопроекту. Обсуждение поправок происходило в очень напряженной атмосфере.

В итоге глава комиссии Инара Мурниеце (Национальное объединение) не выдержала и выступила с эмоциональной речью, выразив горечь и недовольство тем, что сторонников выхода из Стамбульской конвенции оппоненты воспринимают, как врагов. Более того, пытаются обвинить 60 процентов депутатов Сейма в том, что они чуть ли не действуют в интересах России, руководствуются российскими нарративами. "Национальное объединение еще на этапе ратификации Стамбульской конвенции заявило, что выступает против ратификации. То есть мы свою позицию не меняли", - пояснила госпожа Мурниеце.

Так или иначе, но большинство поправок сегодня комиссия рассмотреть не успела и попытается это сделать завтра. Другого времени у комиссии просто не будет, поскольку уже в четверг парламент должен принять законопроект в окончательном чтении! Правда, нельзя исключить, что противники выхода из Стамбульской конвенции попытаются затянуть пленарное заседание и... до голосования дело не дойдет. Тогда голосование состоится только еще через неделю.