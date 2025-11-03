В Латвию прибыл десант международных экспертов по борьбе с насилием против женщин 6 4897

Политика
Дата публикации: 03.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвию прибыл десант международных экспертов по борьбе с насилием против женщин

С сегодняшнего дня по 7 ноября в Латвии состоится визит наблюдательного комитета Группы экспертов по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence - GREVIO), как сообщается на сайте GREVIO.

Как сообщила агентству LETA старший эксперт Департамента по вопросам детской и семейной политики Министерства благосостояния Илзе Берзиня, визиты экспертов GREVIO в государства-члены являются обычным механизмом мониторинга соблюдения прав человека.

Подобные визиты организуются также в рамках других международных механизмов мониторинга прав человека Совета Европы (СЕ), например ECRI (Европейская комиссия против расизма и нетерпимости) и CPT (Комитет ЕКПП по предупреждению пыток), которые регулярно посещают Латвию.

В ходе таких визитов их повестка дня, как правило, не является публичной, пояснила представительница ЛМ.

Представители экспертной группы GREVIO встретятся с представителями Министерства внутренних дел, Государственной полиции, Министерства юстиции, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства культуры и других государственных учреждений, а также индивидуально встретятся с представителями неправительственных организаций и представителями Офиса омбудсмена.

GREVIO готовит и публикует отчеты, в которых оцениваются правовые акты и другие меры, принятые государствами-членами ЕС для обеспечения выполнения положений Стамбульской конвенции. В случаях, когда необходимы меры для предотвращения серьезных, массовых или устойчивых моделей насилия, которые подпадают под действие Конвенции, GREVIO может инициировать специальную процедуру расследования. GREVIO может также принимать общие рекомендации по темам и понятиям конвенции.

Процедура мониторинга первоначальной оценки в Латвии предусматривает обеспечение всеобъемлющего обзора уровня выполнения почти всех положений конвенции.

Как сообщалось, , при голосах оппозиции и Союза зеленых и крестьян (ZZS) на прошлой неделе в Сейме был принят закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или так называемой Стамбульской конвенции.

#совет Европы #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
