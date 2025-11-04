Напомним, что на этой неделе Сейм должен одобрить в первом чтении поправки в Закон о налоге на добавленную стоимость, которые лишают журналы, газеты, книги и электронные СМИ на русском языке льготной ставки НДС в размере 5%. На русские издания, в том числе и выпускаемые в Латвии, будет действовать ставка в размере 21%. Но этого поборникам демократии оказалось мало и минсообщений, выполняя указания премьера, подготовило информационное сообщение и проект решения Кабмина с поручением представить поправки в законы, лишающие доставку подписных изданий на русском языке госдотации. Хотя издания на русском составляют всего 9,3% от общего числа подписной периодики. Таким образом, впервые государство решает задействовать экономические инструменты для борьбы с изданиями по языковому принципу!

Вот как звучит решение, одобренное сегодня правительством: "Министерству сообщения в сотрудничестве с Министерством культуры для уменьшения влияния на государственный бюджет оценивать возможности изменения условий применения государственной поддержки в отношении осуществляемых из государственного бюджета платежей за услуги по доставке подписных печатных изданий с распространением применения государственной поддержки только на подписные печатные издания, изданные на государственном языке, а также на языке исторического вида латышского языка - латгальского письменного и на языке ливов, или на каком-либо из государственных языков стран-участниц ЕС, стран Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации, стран-кандидатов Европейского Союза, или Организации экономического сотрудничества и развития."