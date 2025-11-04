Канада раньше не воспринимала себя как мост между США и европейскими странами, однако сейчас начинает осознавать, что может играть в этом направлении более важную роль, подчеркнул в интервью агентству LETA в ходе форума по безопасности и внешней политике «Рижская конференция 2025» эксперт по международным отношениям, обороне и геоэкономике, соучредитель канадской консультативной группы Pendulum Джонатан Беркшир Миллер.

«Раньше мы себя так не воспринимали, но, наблюдая за напряжённостью в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем, я думаю, мы начинаем понимать, что у Канады может быть более значимая роль. Мы можем быть мостом и в Арктике, ведь мы — арктическое государство, как и ряд стран ЕС и НАТО, которых беспокоит не только то, что [президент США Дональд] Трамп говорит о Гренландии, но и всё более активные действия России и Китая в Арктике», — отметил Миллер.

Он выразил надежду, что теперь Канада возьмёт на себя немного больше таких функций. Новый премьер-министр Канады Марк Карни активно выступает за трансатлантическое сотрудничество, стремясь не только к поддержке Украины, но и к укреплению связей с Европой.

Миллер подчеркнул, что отношения Канады с США в целом по-прежнему переживают непростой этап. Многие успехи канадских правительств за последние годы были достигнуты именно благодаря тесным связям с США — в сфере доступа к рынку, торговли, безопасности. Однако, по мнению Миллера, «мы этим воспользовались и в то же время пренебрегли этим».

Он считает, что аналогичная история может быть и в отношениях Европы с США в контексте НАТО, когда многие страны недооценили значимость этого альянса.

«Мы старались убедить США в том, что и они выигрывают от существования мирной, стабильной, единомышленной демократии за своей северной границей. Но это сложный разговор. Есть вещи, которые мы должны сделать сами, чтобы обеспечить безопасность своей страны», — отметил эксперт.

Тем не менее бывают ситуации, когда США нужно сказать «нет». В отношениях с Вашингтоном это создаёт довольно сложную динамику.

В целом в настоящее время отношения Канады с США улучшились благодаря смене премьер-министра.

«Трампу лично очень не нравился наш бывший премьер-министр Джастин Трюдо. У них была своя история, Трамп считал его высокомерным лидером. Они были как масло и вода — абсолютно не ладили», — оценил Миллер.

Нынешний премьер-министр Трампу, по его словам, более по душе.

Важным событием Миллер назвал визит Карни в Вашингтон. «Ничего ужасного не произошло. Если ты можешь попасть в Овальный кабинет и выйти оттуда целым — это уже победа», — пошутил Миллер.

По его мнению, обязательство Канады увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП — это очень серьёзный шаг. Высказывания Трампа о том, что из НАТО нужно исключить Испанию, косвенно касаются и Канады, однако эксперт считает, что позиции этих двух стран отличаются, поскольку Испания не только не тратит средства на оборону, но и уклоняется от выполнения любых обязательств.

«Да, долгое время мы тратили на оборону лишь 1,3% от ВВП. Сейчас мы дали обещания, но, конечно, цель — 5%. Поэтому, по мнению Трампа, Канаду тоже нужно было бы выгнать из НАТО. Думаю, мы получили некоторые поблажки благодаря нашему новому премьеру», — сказал соучредитель Pendulum.

Пока также не ясно, на что именно Канада потратила бы эти средства, если они будут выделены на оборону. По его мнению, деньги пригодились бы для увеличения численности персонала и развития технологических возможностей.

Наибольшую обеспокоенность Миллер выразил в связи с нехваткой людских ресурсов — Канаде трудно привлекать людей на службу в вооружённые силы. В канадской армии, к примеру, не хватает пилотов и подводников, что особенно актуально в условиях, когда Канада планирует увеличить число подводных лодок до 12.

Кроме того, миссия Канады в Латвии недостаточно влияет на престиж вооружённых сил, поскольку в самой стране об этом известно слишком мало. Миллер признал, что большинство канадцев, скорее всего, даже не знают, что канадские военные находятся в Латвии.

«Правительству стоило бы шире информировать общество об этом. Но, думаю, мы также медлим с этим, потому что не хотим слышать критику отдельных канадцев, которые могут поставить под сомнение, нужно ли нам этим заниматься. Возможно, правительство говорит о миссии меньше, чем следовало бы, именно по этой причине», — добавил он.

Большое влияние на такую позицию канадского общества оказывают также пропаганда России и Китая. Миллер считает, что разоблачение и противодействие внешним манипуляциям имеет важное значение, однако в этом плане нужно действовать решительнее.

«В основном мы только защищаемся. Мы должны чаще переходить в наступление против наших оппонентов. Мы можем оставаться верными своим ценностям и этике демократического, открытого общества и в то же время бросать вызов их институтам», — сказал Миллер.

По его мнению, в настоящее время западные демократии и альянсы должны осознать, что без этого невозможно победить в долгосрочной борьбе.