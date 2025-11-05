Лидер находящегося в оппозиции "Объединённого списка" (ОС) Эдвард Смилтенс, партия которого голосовала за денонсацию Стамбульской конвенции, вызвав тем самым широкое недовольство общества — как в виде подписанных петиций, так и протестных акций, — в интервью передаче «Утренняя панорама» на LTV обвинил в расколе общества партии «Прогрессивные» и «Новое Единство» (НE).

Ответственности за раскол общества из-за решения выйти из конвенции ОС на себя не возлагает, утверждая, что причиной этого стали две правящие партии, достигшие договорённости о ратификации Стамбульской конвенции два года назад, а не действия оппозиции и Союза зелёных и крестьян нынешней осенью.

ОС, по словам Смилтенса, понимает, что в нынешней ситуации в сфере безопасности Латвии страна не может позволить себе общественный раскол, поэтому партия сейчас готова отложить решение по конвенции до следующего созыва парламента, но больше предпочла бы рассмотрение этого вопроса на референдуме.

В свою очередь, министр юстиции от правящей коалиции Инесе Либиня-Эгнере (НE) в интервью LTV, напротив, обвинила в расколе именно оппозицию, включая ОС, которая, по её словам, ведёт себя по-детски, не осознавая последствий своих действий.

По словам политика, в этот раз конвенция стала "банановой кожурой", которую подбросила одна из оппозиционных партий, на которую другие наступили и теперь "свалились в одну кучу". По её мнению, оппозиция не осознала, к каким последствиям приведёт эта "ребяческая и безответственная игра".

Либиня-Эгнере также подчеркнула, что Латвия не может позволить себе раскол общества, и именно оппозиция сейчас за него ответственна. Однако положительно, по её словам, то, что оппозиция уже осознала свою ошибку и выразила готовность поставить точку в этом вопросе.

На замечание, что точка поставлена не будет, так как решение по закону о выходе из конвенции лишь отложат, министр выразила мнение, что на следующих выборах в Сейм поддержку получит "демократическая Латвия, уважающая права человека", и в парламент войдут силы, которые обеспечат сохранение действия конвенции.

На вопрос о возможности проведения референдума Либиня-Эгнере указала, что голосование не может быть организовано именно по текущему законопроекту, так как он предусматривает выход из конвенции, соответственно, формулировка вопроса на референдуме была бы очень сложной. Вместо этого она предложила пока учитывать активность общества на платформе "Mana balss", где люди выражают поддержку различным позициям по вопросу конвенции.