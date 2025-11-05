Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Только и умеют, что организовывать факельные шествия - Херманис обрушился на Нацобъединение 3 2642

Политика
Дата публикации: 05.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Только и умеют, что организовывать факельные шествия - Херманис обрушился на Нацобъединение

После того как стало известно, что Национальное объединение и «Объединённый список» поддержали призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича перенести рассмотрение вопроса о Стамбульской конвенции на следующий созыв Сейма, обе партии подверглись критике и насмешкам.

Одним из тех, кто отреагировал особенно резко, стал режиссёр и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который недавно вместе с единомышленниками создал новое общественное движение «Без партий».

В своём комментарии в социальных сетях Херманис язвительно написал: «Все латвийские партии сейчас соревнуются в своей бессмысленности. Только непонятно, какая из них победит, ведь каждая из них бессмысленна по-своему, в своём уникальном и неповторимом стиле.

“Единство” — чемпионы по созданию бюрократического болота, “Прогрессивные” — в катастрофе Rail Baltica и так далее. Сегодня удивили националы. Я и раньше подозревал, что всё, что они умеют, — это организовывать факельные шествия. Но всё равно поражает, как латвийские мужчины могут быть такими мягкотелыми, как мокрые тряпки для пола. Соревнование продолжается. Мы держим за вас кулаки. У вас всё получится!»

Ранее стало известно, что Нацобъединение поддерживает возможность передачи решения о денонсации Стамбульской конвенции на всенародное голосование и в дальнейшем намерено в конструктивных дискуссиях искать пути предотвращения идеологических рисков и неоднозначного толкования отдельных статей конвенции. Партия подтверждает свою приверженность искоренению любого насилия в латвийском обществе, говорится в заявлении для СМИ.

×
Читайте нас также:
#мнения #политические партии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
24
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео