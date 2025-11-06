Был такой старый советский анекдот, который знали, наверное, все люди той эпохи. Рабинович заполняет анкету и на вопрос, колебались ли Вы против линии партии, пишет: я колебался вместе с линией партии.

Видимо, и те депутаты Сейма, кто вчера резко изменили свою позицию по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, тоже решили «колебаться вместе с линией партии». Как это отразится на их личной политической судьбе — узнаем уже относительно скоро: на выборах в Сейм в начале октября 2026-го… Но обо всем по порядку.

Итак, напомним, что ближе к полуночи четверга, 30-го октября, Сейм большинством голосов (56 «за») проголосовал за принятие в окончательном чтении законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции. Нужно отдать должное противникам этого законопроекта — представителям «Нового Единства» и партии «Прогрессивные»: они организовали очень мощную и, как в последствии выяснилось, очень эффективную кампанию против и самого законопроекта, и тех, кто его поддерживает в Сейме. Кампания давления, как мы теперь можем констатировать, продолжилась и после голосования в парламенте.

В этом смысле решение президента Эдгара Ринкевича не провозглашать закон, а отправить его обратно в Сейм, было ожидаемым и, в какой-то степени, закономерным. Вполне возможно, что уже тогда, в понедельник днем, принимая свое решение, глава государства знал или прогнозировал, что это решение заставит «передумать» многих депутатов, которые 30-го октября голосовали «за». И стало быть сторонникам законопроекта больше не хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента и снова проголосовать за данный противоречивый документ.

О законопроекте приказано «забыть»?

Как уже сообщалось, президент не просто вернул закон на доработку, а призвал… вообще в этом созыве парламента его не рассматривать, передав «в наследство» следующему созыву Сейма.

Заметим, что это беспрецедентное в новейшей истории Латвии решение главы государства — до сих пор президенты ЛР, возвращая законы на повторное рассмотрение, предлагали, как этого и требует Конституция, внести в данный закон те или иные правки, привести его в соответствие, к примеру, с Сатверсме, или с международными обязательствами ЛР.

Здесь же по существу вместо повторного рассмотрения президент предложил де факто… отказ от повторного рассмотрения.

Раскол среди суперпатриотов

Так или иначе, но уже во вторник утром появились «первые звоночки», что, условно, «антистамбульская коалиция», раскололась. Сперва депутаты Объединенного списка начали говорить о том, что надо бы прислушаться к президенту и вообще лучше передать этот вопрос на референдум — пусть, мол, народ решает. Стало понятно, что у сторонников денонсации уже нет большинства в Сейме, чтобы преодолеть вето президента. Затем к позиции «объединенных» присоединилось и Национальное объединение: «Фракция Нацобъединения будет уважать призыв президента Эдгара Ринкевича принять решение по Стамбульской конвенции в следующем Сейме».

Национальное объединение поддерживает возможность передачи решения о денонсации конвенции в ходе всенародного голосования и в дальнейшем в конструктивных дискуссиях будет искать пути предотвращения в долгосрочной перспективе идеологических рисков Стамбульской конвенции и интерпретаций отдельных статей".

Судя по комментариям в социальных сетях, избиратели Национального объединения по достоинству оценили этот кульбит, которые многие сторонники партии Райвиса Дзинтарса назвали «предательством века».

Тема закрыта?

В любом случае, было очевидно, что противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции одержали политическую победу. И вчерашнее голосование в Сейме стало просто юридическим оформлением этой победы и сдачи позиций частью «антистамбульской коалиции».

Вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство») предложила, руководствуясь призывом президента, установить срок подачи поправок к возвращенному законопроекту… 1-е ноября 2026-го года, то есть к моменту завершения полномочий нынешнего парламента. Де факто это означает — выбросить законопроект в мусорник. По крайней мере, в ближайший год законопроекта не будет в повестке дня Сейма. За это предложение проголосовали депутаты уже четырех фракций – «Прогрессивные», «Новое Единство» и примкнувшие к ним депутаты Национального объединения и Объединенного списка (ОС).

Забавно, что отдельные депутаты Нацобъединения и ОС «по дороге потерялись» – они не регистрировались, как участники заседания, чтобы, видимо, не голосовать по данному вопросу и, возможно, избежать гнева избирателей. Зато уже спустя полчаса, когда началось следующее пленарное заседание — по бюджету, – эти депутаты вдруг «всплыли» среди присутствующих в парламенте.

Значит ли это, что теперь тема выхода из Стамбульской конвенции закрыта? Конечно, нет! Эта тема станет одной из ключевых в предвыборной кампании — ее наверняка будут использовать, в первую очередь, депутаты «Латвия на первом месте» и «Стабильности!», которые не изменили своей позиции, а также новые конкуренты Нацобъединения — активисты партии «Austošā saule” и представители нового политического движения «Без партий».

Референдум, которого не будет

Что же касается заявлений «объединенных» и Нацобъединение о необходимости некоего референдума по Стамбульской конвенции, то это все выглядит очень даже несерьезно.

Во-первых, кто будет этот референдум инициировать? Во-вторых, даже если такие активисты найдутся, все равно при существующей системе референдум практически невозможно запустить — до сих пор еще никому не удавалось собрать требуемые для этого 154 тысячи подписей избирателей! В-третьих, многие эксперты конституционного права вообще сомневаются, что можно проводить референдум по вопросу конвенции, поскольку статья Конституции гласит, что референдуму не подлежат соглашения с зарубежными странами. Конвенция — это тоже разновидность международного соглашения, только не с одной страной, а между несколькими странами, входящими в международную организацию.

В общем, эпопея с денонсацией закончилась фарсом. Но дала много пищи для размышлений избирателям.