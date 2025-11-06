Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии создают Фонд обороны от России: будут приниматься и частные пожертвования 13 4717

Политика
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии создают Фонд обороны от России: будут приниматься и частные пожертвования
ФОТО: Latvijas armija

Чтобы обеспечить дополнительное финансирование на развитие обороноспособности страны, Сейм в четверг, 6 ноября, концептуально поддержал внесенный Кабинетом министров проект закона о Государственном фонде обороны и безопасности.

Предполагается, что фонд послужит инструментом привлечения дополнительных финансовых средств и целенаправленного их использования для укрепления безопасности страны. От кого будем обороняться, в документе не сообщается, но, очевидно, что кроме России других врагов нет. Разве что Белоруссия.

"Фонд дополнит уже сейчас установленную систему долгосрочного финансирования, обеспечив гибкость при реализации краткосрочных и среднесрочных проектов. Создание этого фонда станет стратегическим шагом в укреплении безопасности нашей страны, и это позволит нам быстро реагировать на новые ситуации с угрозой и даст возможность целенаправленно вкладывать средства в безопасность и устойчивость нашего общества", - подчеркнула председатель комиссии Анда Чакша во время рассмотрения проекта закона в ответственной Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.

Планируется, что финансирование фонда составят средства госбюджета, пожертвования физических и юридических лиц, иностранная финансовая помощь и другие поступления.

Как сообщает пресс-служба Сейма, средства Фонда обороны и безопасности страны можно будет использовать для развития Национальных вооруженных сил в соответствии с целями развития НАТО, а также для укрепления оборонной промышленности и поддержки проектов оборонной сферы военного значения и двойного применения, развития гражданской обороны, системы кризисного управления, укрепления внутренней и внешней безопасности страны, кибербезопасности и безопасности государственной границы.

Кроме того, средства фонда будут предназначены для реализации проектов военной мобильности и инфраструктуры двойного назначения, обеспечения военной поддержки Украине, улучшения систем безопасности дипломатических представительств Латвии, мер по гражданской обороне и управлению катастрофами.

×
Читайте нас также:
#армия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
17
0
3
6
1
18

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео