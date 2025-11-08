Госпредприятие Latvijas Koncerti заподозрили в мошенничестве 1 1041

Дата публикации: 08.11.2025
LETA
Член правления Latvijas Koncerti Гунтарс Кирсис.

После получения анонимного письма о возможном мошенничестве при закупках на государственном предприятии "Latvijas Koncerti" Министерство культуры обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Бюро по надзору за закупками с просьбой проверить факты, указанные в заявлении, сообщают общественные СМИ.

Член правления ГООО "Latvijas Koncerti" Гунтарс Кирсис называет содержание письма нелогичным и указывает, что содержащиеся в нём утверждения не соответствуют "фактической ситуации".

В письме описывается схема, по которой работает "Latvijas Koncerti". Когда компания объявляет конкурс, победителем становится предприятие, которое подало заявку с ценой значительно ниже, чем у конкурентов, но затем заключается договор на сумму, превышающую предложенную:

"Один из сотрудников "Latvijas Koncerti" косвенно участвует в деятельности фирмы: член семьи или близкий друг. Существует вероятность, что компания-посредник каким-то образом распределяет средства между приближенными сотрудниками. В письме далее перечисляются конкретные конкурсы и победители, связанные с многолетним руководителем "Latvijas Koncerti".

Кирсис заявилт, что не участвует в процедурах закупок: "Я не могу влиять на работу закупочной комиссии и выбор поставщиков услуг. Ответственные сотрудники каждого направления решают рабочие вопросы с представителями поставщиков услуг".

Компании, упомянутые в анонимном письме, регулярно выигрывали государственные закупки для "Latvijas Koncerti" - ООО "Printline", поставщик аудиовизуальных услуг ООО "Hood Films", компания по обслуживанию культурных мероприятий ООО "Koncerti & Koncerti". Суммы за услуги, указанные анонимными авторами и "Latvijas Koncerti", различаются. Различаются и детали сделок.

Министр культуры Агнесе Лаце отнеслась к письму серьёзно: "Я думаю, что сейчас даже не так важно, кто отправитель. Информация, содержащаяся в письме, и сделанные в нём заявления должны быть проверены. И это первоочередная задача Министерства культуры как акционера".

Как свидетельствуют данные "Firmas.lv", оборот "Latvijas Koncerti" в 2023 году составил 1,28 миллиона евро, а прибыль — 67 060 евро. В 2024 году оборот государственного предприятия составил 1,30 миллиона евро, однако прибыль сократилась до 1540 евро.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
