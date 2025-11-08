Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После четверти века у руля директора VSAA Шмитиню уволят, потому что ей пора на пенсию 1 8670

Политика
Дата публикации: 08.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: После четверти века у руля директора VSAA Шмитиню уволят, потому что ей пора на пенсию
ФОТО: LETA

Правительство в ближайшее время примет решение об освобождении Инесы Шмитини от должности директора Государственного агентства социального страхования (ГАСС / VSAA) в связи с достижением пенсионного возраста, следует из подготовленного Министерством благосостояния проекта распоряжения, пишет ЛЕТА.

Согласно Закону о государственной гражданской службе, отношения государственной службы прекращаются по достижении установленного государством пенсионного возраста — 65 лет.

Министерство благосостояния просит Кабинет министров принять соответствующее решение, чтобы 5 января следующего года прекратить трудовые отношения с Шмитиней.

Согласно Закону о государственной гражданской службе, министр благосостояния принимает решение об освобождении от должности руководителя подведомственного учреждения на основании решения Кабинета министров.

В аннотации указано, что Шмитиня исполняет обязанности директора VSAA с 2000 года, и срок её полномочий неоднократно продлевался.

Решением Министерства благосостояния от 15 июня 2020 года её полномочия были продлены до 30 декабря этого года, а решением от 12 июня 2025 года — до достижения пенсионного возраста 5 января 2026 года.

Как сообщалось ранее, конкурсная комиссия решила допустить ко второму этапу конкурса на должность директора VSAA трёх из 15 кандидатов, подавших свои заявки, сообщила агентству ЛЕТА Государственная канцелярия.

Отбор кандидатов в конкурсе будет проходить в три этапа.

Во втором этапе конкурса кандидаты объяснят комиссии свою мотивацию занять эту должность, ответят на вопросы комиссии и представят своё видение направлений развития VSAA на ближайшие пять лет, включая приоритеты и стратегические цели.

В третьем этапе конкурса будет оцениваться управленческая компетентность кандидатов — стратегическое мышление, управление командой, управление изменениями, ориентация на достижение результатов, способность принимать решения и брать на себя ответственность.

По итогам конкурса кандидат или кандидаты, получившие наивысшую оценку, будут рекомендованы министру благосостояния. После утверждения кандидатуры Кабинетом министров директор VSAA назначается министром благосостояния.

Комиссию по оценке кандидатов возглавляет директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс. В состав комиссии входят: государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс, заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Диана Якайте, государственный секретарь Министерства земледелия Гирт Круминьш, а также заместитель государственного секретаря Министерства экономики, исполняющий обязанности госсекретаря Райвис Бремшмитс. Также в качестве независимых наблюдателей за процессом оценки кандидатов приглашены председатель правления Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча и заместитель председателя объединения латвийских сообществ сениоров Лилита Калная.

Будущему руководителю VSAA обещана месячная зарплата в размере от 5300 до 5600 евро до вычета налогов.

×
Читайте нас также:
#госуправление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
8
3
3
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео