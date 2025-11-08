Правительство в ближайшее время примет решение об освобождении Инесы Шмитини от должности директора Государственного агентства социального страхования (ГАСС / VSAA) в связи с достижением пенсионного возраста, следует из подготовленного Министерством благосостояния проекта распоряжения, пишет ЛЕТА.

Согласно Закону о государственной гражданской службе, отношения государственной службы прекращаются по достижении установленного государством пенсионного возраста — 65 лет.

Министерство благосостояния просит Кабинет министров принять соответствующее решение, чтобы 5 января следующего года прекратить трудовые отношения с Шмитиней.

Согласно Закону о государственной гражданской службе, министр благосостояния принимает решение об освобождении от должности руководителя подведомственного учреждения на основании решения Кабинета министров.

В аннотации указано, что Шмитиня исполняет обязанности директора VSAA с 2000 года, и срок её полномочий неоднократно продлевался.

Решением Министерства благосостояния от 15 июня 2020 года её полномочия были продлены до 30 декабря этого года, а решением от 12 июня 2025 года — до достижения пенсионного возраста 5 января 2026 года.

Как сообщалось ранее, конкурсная комиссия решила допустить ко второму этапу конкурса на должность директора VSAA трёх из 15 кандидатов, подавших свои заявки, сообщила агентству ЛЕТА Государственная канцелярия.

Отбор кандидатов в конкурсе будет проходить в три этапа.

Во втором этапе конкурса кандидаты объяснят комиссии свою мотивацию занять эту должность, ответят на вопросы комиссии и представят своё видение направлений развития VSAA на ближайшие пять лет, включая приоритеты и стратегические цели.

В третьем этапе конкурса будет оцениваться управленческая компетентность кандидатов — стратегическое мышление, управление командой, управление изменениями, ориентация на достижение результатов, способность принимать решения и брать на себя ответственность.

По итогам конкурса кандидат или кандидаты, получившие наивысшую оценку, будут рекомендованы министру благосостояния. После утверждения кандидатуры Кабинетом министров директор VSAA назначается министром благосостояния.

Комиссию по оценке кандидатов возглавляет директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс. В состав комиссии входят: государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс, заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Диана Якайте, государственный секретарь Министерства земледелия Гирт Круминьш, а также заместитель государственного секретаря Министерства экономики, исполняющий обязанности госсекретаря Райвис Бремшмитс. Также в качестве независимых наблюдателей за процессом оценки кандидатов приглашены председатель правления Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча и заместитель председателя объединения латвийских сообществ сениоров Лилита Калная.

Будущему руководителю VSAA обещана месячная зарплата в размере от 5300 до 5600 евро до вычета налогов.