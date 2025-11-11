Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Закрыть министерство и Фонд интеграции: оппозиция подготовили новый удар по премьеру Силине 3 2468

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Закрыть министерство и Фонд интеграции: оппозиция подготовили новый удар по премьеру Силине
ФОТО: LETA

Покой ей только снится. Не успела Эвика Силиня не без помощи президента отбиться от законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции, как новая напасть — все те же партнеры по правительству в лице Союза зеленых и крестьян подготовили «подарок» главе правительства.

Призываю СЗК опомниться!

«Зеленые крестьяне» во-первых, предложили сперва отобрать от Фонда интеграции часть бюджетных средств (1,2 миллиона евро), направив их на компенсацию недобора по НДС, а во-вторых — предложили вообще закрыть Фонд интеграции общества.

Символично, что «зеленые крестьяне» предлагают начать «реорганизацию» этого Фонда в день смеха — 1-го апреля и закончить уже к 1-му июня, передав функции Фонда (читай — распределение грантов из средств еврофондов) соответствующим министерствам (скорее всего — минкульту).

Премьер Эвика Силиня уже выразила свое недовольство очередной «выходкой» партнеров по власти. Ей вторил и руководитель парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц: "Поданное Союзом зеленых и крестьян (СЗК) в Сейм предложение об упразднении Фонда общественной интеграции (ФОИ) является опасным популизмом... ...К сожалению, СЗК таким образом соревнуется в своего рода "популистских торгах" с другими политическими силами, но я бы все же призвал их сдержаться и отозвать подобные предложения".

Теперь главная интрига в том, удастся ли той же главе правительства «уговорить» Союз зеленых и крестьян отозвать свое предложение. Ведь в противном случае может повториться сценарий с законопроектом о выходе из Стамбульской конвенции — наверняка вся сеймовская оппозиция поддержит ликвидацию Фонда интеграции общества, который «съедает» много бюджетных средств, а эффект от его деятельности весьма сомнительный.

Оппозиция, кстати, предлагает не останавливаться только на Фонде интеграции общества и заодно «прикрыть» созданное при первом правительстве Кариньша министерства климата и энергетики. Соответствующую инициативу подали депутаты и Объединенного списка, и «Стабильности!».

«Чужой» среди своих

Примечательно, что «зеленые крестьяне», кажется, уже вжились в роль внутренней оппозиции в правительстве — во всяком случае, львиная доля их поправок к бюджету ну уж очень напоминает «оппозиционный стиль». Так «зеленые крестьяне» предлагают сократить штатные места в государственном и муниципальным управлении, отобрать часть средств от общественных СМИ, направив их на погашение бюджетного дефицита…

Напомним, что в бюджете-2026 предусмотрено снижение НДС с 21% до 12% на хлеб, молоко, яйца и курятину. Однако «зеленые крестьяне» подали поправку с предложением распространить льготный НДС и на свинину.

Целый ряд изменений в бюджете-2026 предложила спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян). Так она предложила перераспределить еврофонды так, чтобы можно было быстро завершить реконструкцию Латвийского онкоцентра, присвоив этому объекту статус объекта национального значения. Также спикер предложила не выплачивать государственным и муниципальным чиновникам премии и в следующем году, и в 2027-м. 

Очевидно, что на коалиционном совете ожидается очень тяжелый разговор между премьером и «зелеными крестьянами». Нельзя исключить, что Силиня согласится поддержать большую часть предложений «зеленых крестьян», ведь в противном случае есть риск… провала бюджета. Напомним: согласно закона, если Сейм в первом или втором чтениях голосует против принятия бюджета, то правительство автоматически уходит в отставку. Силиня пока явно морально не готова покидать свой пост и «терять» свое правительство.

Читайте нас также:
#Сейм #политические партии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
6
1
1
1
1
1

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го ноября

    Только с годами понимаешь, что не в каждую закрытую дверь нужно стучать. И не в каждую открытую заходить!

    27
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го ноября

    А что это за фонд интеграции? Типа, всех кто в Латвии живёт, переделать в латышей за деньги? То есть раздать эти деньги всем поровну, чтобы все превратились в латышей? Бред какой-то!

    42
    4
  • 11-го ноября

    правельно, надо сократить, хватит разбазаривать деньги народа

    43
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео