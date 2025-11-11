Покой ей только снится. Не успела Эвика Силиня не без помощи президента отбиться от законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции, как новая напасть — все те же партнеры по правительству в лице Союза зеленых и крестьян подготовили «подарок» главе правительства.

Призываю СЗК опомниться!

«Зеленые крестьяне» во-первых, предложили сперва отобрать от Фонда интеграции часть бюджетных средств (1,2 миллиона евро), направив их на компенсацию недобора по НДС, а во-вторых — предложили вообще закрыть Фонд интеграции общества.

Символично, что «зеленые крестьяне» предлагают начать «реорганизацию» этого Фонда в день смеха — 1-го апреля и закончить уже к 1-му июня, передав функции Фонда (читай — распределение грантов из средств еврофондов) соответствующим министерствам (скорее всего — минкульту).

Премьер Эвика Силиня уже выразила свое недовольство очередной «выходкой» партнеров по власти. Ей вторил и руководитель парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц: "Поданное Союзом зеленых и крестьян (СЗК) в Сейм предложение об упразднении Фонда общественной интеграции (ФОИ) является опасным популизмом... ...К сожалению, СЗК таким образом соревнуется в своего рода "популистских торгах" с другими политическими силами, но я бы все же призвал их сдержаться и отозвать подобные предложения".

Теперь главная интрига в том, удастся ли той же главе правительства «уговорить» Союз зеленых и крестьян отозвать свое предложение. Ведь в противном случае может повториться сценарий с законопроектом о выходе из Стамбульской конвенции — наверняка вся сеймовская оппозиция поддержит ликвидацию Фонда интеграции общества, который «съедает» много бюджетных средств, а эффект от его деятельности весьма сомнительный.

Оппозиция, кстати, предлагает не останавливаться только на Фонде интеграции общества и заодно «прикрыть» созданное при первом правительстве Кариньша министерства климата и энергетики. Соответствующую инициативу подали депутаты и Объединенного списка, и «Стабильности!».

«Чужой» среди своих

Примечательно, что «зеленые крестьяне», кажется, уже вжились в роль внутренней оппозиции в правительстве — во всяком случае, львиная доля их поправок к бюджету ну уж очень напоминает «оппозиционный стиль». Так «зеленые крестьяне» предлагают сократить штатные места в государственном и муниципальным управлении, отобрать часть средств от общественных СМИ, направив их на погашение бюджетного дефицита…

Напомним, что в бюджете-2026 предусмотрено снижение НДС с 21% до 12% на хлеб, молоко, яйца и курятину. Однако «зеленые крестьяне» подали поправку с предложением распространить льготный НДС и на свинину.

Целый ряд изменений в бюджете-2026 предложила спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян). Так она предложила перераспределить еврофонды так, чтобы можно было быстро завершить реконструкцию Латвийского онкоцентра, присвоив этому объекту статус объекта национального значения. Также спикер предложила не выплачивать государственным и муниципальным чиновникам премии и в следующем году, и в 2027-м.

Очевидно, что на коалиционном совете ожидается очень тяжелый разговор между премьером и «зелеными крестьянами». Нельзя исключить, что Силиня согласится поддержать большую часть предложений «зеленых крестьян», ведь в противном случае есть риск… провала бюджета. Напомним: согласно закона, если Сейм в первом или втором чтениях голосует против принятия бюджета, то правительство автоматически уходит в отставку. Силиня пока явно морально не готова покидать свой пост и «терять» свое правительство.