Нет признаков сокращения присутствия США в Латвии, заявила министр иностранных дел Байба Браже, которая во вторник принимала участие в совместном заседании парламентских комиссии по иностранным делам. На заседании глава МИД представила ежегодный доклад о проделанной и намеченной работе.

Байба Браже подчеркнула, что отношения с американскими коллегами хорошие, и поблагодарила депутатов за активное трансатлантическое сотрудничество с США, а также за активное межпарламентское сотрудничество между странами Балтии и Северными странами. Министр иностранных дел подчеркнула важность парламентской дипломатии и выразила уверенность, что это сотрудничество продолжится и в следующем году.

Браже рассказала, что в следующем году значительных изменений в приоритетах не планируется, и сохранятся прежние акценты - укрепление безопасности и обороны, способностей к сдерживаниюи, трансатлантическое единство, экономический рост и благосостояние, а также участие общества во внешней политике, работа с диаспорой, забота о наших людях. Министр планирует представить доклад Сейму в январе, но до этого продолжаются обсуждения его проекта.

Говоря о проделанной работе, министр иностранных дел отметила, что в докладе в этом году особенно выделено сотрудничество с Великобританией. По её словам, этот акцент усилился, что связано с военными учениями, повседневным сотрудничеством в консультациях по санкциям и их реализации, в том числе по вопросам "теневого флота" и России, поддержке Украины, а также Объединенных сил реагирования.

Глава МИД отметила, что участие Латвии в Совете Безопасности ООН - это достигнутая цель, которая даёт стране более широкие возможности для участия, в том числе во взаимодействии с США и другими членами совета, а также повышает международный интерес к Латвии. Министр иностранных дел указала, что этот интерес уже ощущается и с ним придётся считаться в ближайшие два года.

По словам Браже, в доклад включён новый раздел о технологиях и инновациях, над которым была проведена значительная работа как посольствами, так и центральным аппаратом министерства. Латвии в этой сфере ещё многое предстоит сделать, особенно в переносе инноваций в бизнес-среду, что хоть и не является прямой ответственностью Министерства иностранных дел, но должно быть одной из приоритетных задач.

Министр иностранных дел также выделила сотрудничество в оборонной индустрии, над которым работали как посольства, так и центральный аппарат совместно с Министерством обороны.

Министр сообщила, что в следующем году в распоряжении Министерства иностранных дел будет на 5,5 миллиона евро меньше, чем в этом году, что означает уменьшение грантов на сотрудничество в целях развития и другие проекты. По её словам, это не устраивает ни экспертов, ни предпринимателей, ни организации, но такова реальность.