Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
LETA
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО

Сейчас не лучшее время для политических перипетий, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации Янис Сартс.

Он подчеркнул, что политические раздоры отвлекают внимание от основных вопросов, над которыми необходимо работать. Хотя ведутся переговоры по достижению мира в Украине, ощущение небезопасности никуда не исчезнет, и Латвии по-прежнему нужно будет укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, сказал Сартс.

Он отметил, что политические раздоры являются частью политического цикла, однако призвал политиков сконцентрироваться и действовать для достижения результата. "Не следует позволять этим побочным занятиям так сильно отвлекать внимание", - подчеркнул Сартс.

#НАТО #Украина #интервью #Латвия #безопасность #переговоры #политика
  • полосатый конь
    полосатый конь
    2-го декабря

    Не пора ли поменять носочки ? С "Топчи русню" на "Хочу в ТЦК" ? ))))

    4
    1
  • А
    Андрей
    2-го декабря

    "Хотя ведутся переговоры по достижению мира в Украине," А Латвия тут причём?

    4
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го декабря

    Букв много, смысл уловить невозможно! Из пустого в порожнее.

    11
    2
