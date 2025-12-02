Сейчас не лучшее время для политических перипетий, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации Янис Сартс.

Он подчеркнул, что политические раздоры отвлекают внимание от основных вопросов, над которыми необходимо работать. Хотя ведутся переговоры по достижению мира в Украине, ощущение небезопасности никуда не исчезнет, и Латвии по-прежнему нужно будет укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, сказал Сартс.

Он отметил, что политические раздоры являются частью политического цикла, однако призвал политиков сконцентрироваться и действовать для достижения результата. "Не следует позволять этим побочным занятиям так сильно отвлекать внимание", - подчеркнул Сартс.