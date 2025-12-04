Депутаты Сейма, рассматривая бюджет на следующий год, отклонили очередную попытку оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) ликвидировать Министерство климата и энергетики (МКЭ).

Предложение ОС предусматривало ликвидацию МКЭ и передачу его функций Министерству умного управления и регионального развития (МУУРР) и Министерству экономики.

Также депутаты указали в своем предложении, что средства, предназначенные для МКЭ, должны быть перенаправлены на покрытие государственного долга.

Депутаты отметили важность министерства и обратили внимание на опыт других стран, где такие "климатические министерства" уже существуют и необходимы.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что "все можно упразднить", вопрос в том, что делать дальше. Он подчеркнул, что министерство необходимо для достижения различных климатических целей. Он отметил, что в прошлом, когда МКЭ не существовало, получать финансирование на различные климатические проекты было сложно.