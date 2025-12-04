Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм отклонил очередную попытку упразднить Министерство климата и энергетики 0 205

Политика
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм отклонил очередную попытку упразднить Министерство климата и энергетики

Депутаты Сейма, рассматривая бюджет на следующий год, отклонили очередную попытку оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) ликвидировать Министерство климата и энергетики (МКЭ).

Предложение ОС предусматривало ликвидацию МКЭ и передачу его функций Министерству умного управления и регионального развития (МУУРР) и Министерству экономики.

Также депутаты указали в своем предложении, что средства, предназначенные для МКЭ, должны быть перенаправлены на покрытие государственного долга.

Депутаты отметили важность министерства и обратили внимание на опыт других стран, где такие "климатические министерства" уже существуют и необходимы.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что "все можно упразднить", вопрос в том, что делать дальше. Он подчеркнул, что министерство необходимо для достижения различных климатических целей. Он отметил, что в прошлом, когда МКЭ не существовало, получать финансирование на различные климатические проекты было сложно.

Читайте нас также:
#экология #бюджет #оппозиция #министерство климата и энергетики #государственный долг #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv
Изображение к статье: «Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм принял государственный бюджет на следующий год с дефицитом в 3,3%
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео