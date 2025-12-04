В четверг Саейма приняла в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, в котором доходы запланированы в размере 16,1 млрд евро, а расходы – в размере 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета на следующий год запланирован в размере 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП).

За бюджет проголосовали 52 депутата, против – 42 парламентария.

Депутаты начали рассматривать бюджет в окончательном чтении в среду в 9 часов. Таким образом, при принятии бюджета, включая перерывы, было проработано около 24 часов. Парламентарии, как и было решено ранее, в этом году не рассматривали бюджет и сопутствующий пакет законопроектов ночью.

В 2024 году Саейма рассматривала проект бюджета и 19 сопутствующих законов менее трех дней, уделив дебатам с перерывами в общей сложности около 27 часов.

Бюджет на 2023 год был принят после примерно суточного непрерывного заседания, что вызвало критику за непродуктивную работу.