Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Есть бюджет-2026! Депутаты все-таки приняли главный финансовый закон Латвии 1 804

Политика
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Обошлось без сканадалов: правительство Эвики Силини выдержало экзамен и не развалилось.

На принятие бюджета-2026 и бюджетного пакета, состоящего из 47 законопроектов, у депутатов ушло два рабочих дня. Общая продолжительность заседания, с учетом перерывов, - 24,5 часа!

Но нужный правительству Силини результат достигнут - в 21.26 бюджет 52-мя голосами "за" принят. За бюджет проголосовали все коалиционные депутаты и три независимых депутата - Игорь Раев, Олег Буров и Скайдрите Абрама.

Перед голосованием премьер Эвика Силиня поблагодарила своих министров и депутатов, напомнив, что это уже третий бюджет за время полномочий её правительства.

По слухам, воодушевленные этим успехом "зеленые крестьяне" уже передумали разваливать нынешнее правительства. Переговоры о том, как работать дальше, правящие проведут уже на следующей неделе.

Как сообщал bb.lv, доходы бюджета ЛР запланированы в размере 16,1 млрд евро, а расходы – в размере 17,9 млрд евро. Дефицит - 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП)

Читайте нас также:
#депутаты #бюджет #коалиция #переговоры #успех #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
5
1
2
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го декабря

    Show must go on! Попробовали они его не принять.

    11
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv
Изображение к статье: «Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм принял государственный бюджет на следующий год с дефицитом в 3,3%
Изображение к статье: Сейм отклонил очередную попытку упразднить Министерство климата и энергетики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео