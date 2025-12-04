Обошлось без сканадалов: правительство Эвики Силини выдержало экзамен и не развалилось.

На принятие бюджета-2026 и бюджетного пакета, состоящего из 47 законопроектов, у депутатов ушло два рабочих дня. Общая продолжительность заседания, с учетом перерывов, - 24,5 часа!

Но нужный правительству Силини результат достигнут - в 21.26 бюджет 52-мя голосами "за" принят. За бюджет проголосовали все коалиционные депутаты и три независимых депутата - Игорь Раев, Олег Буров и Скайдрите Абрама.

Перед голосованием премьер Эвика Силиня поблагодарила своих министров и депутатов, напомнив, что это уже третий бюджет за время полномочий её правительства.

По слухам, воодушевленные этим успехом "зеленые крестьяне" уже передумали разваливать нынешнее правительства. Переговоры о том, как работать дальше, правящие проведут уже на следующей неделе.

Как сообщал bb.lv, доходы бюджета ЛР запланированы в размере 16,1 млрд евро, а расходы – в размере 17,9 млрд евро. Дефицит - 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП)