Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к 12 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в уведомлении, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет LETA.

В уведомлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного органа с результатами проверки сайтов digital.kursk.ru, volsklife.ru, dialog1918.ru, banki.ru, online47.ru, a-cult.ru, minkultrb.ru, vos-mo.ru, твстудияфакт.рф, объясняем.рф, contract89.ru и контрактмо.рф.

В письме отмечается, что на этих ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне, развязанной Россией против Украины, осуществляется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих на территории Украины, легитимизируется принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий к России, а также формируется чувство причастности и позитивное общее отношение к России.

По мнению инициаторов проверки, это может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, систему ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвии в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подобные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.