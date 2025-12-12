Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии 4 874

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии
ФОТО: Thought Co

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к 12 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в уведомлении, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет LETA.

В уведомлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного органа с результатами проверки сайтов digital.kursk.ru, volsklife.ru, dialog1918.ru, banki.ru, online47.ru, a-cult.ru, minkultrb.ru, vos-mo.ru, твстудияфакт.рф, объясняем.рф, contract89.ru и контрактмо.рф.

В письме отмечается, что на этих ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне, развязанной Россией против Украины, осуществляется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих на территории Украины, легитимизируется принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий к России, а также формируется чувство причастности и позитивное общее отношение к России.

По мнению инициаторов проверки, это может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, систему ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвии в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подобные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.

Читайте нас также:
#пропаганда #Украина #Латвия #независимость #neplp
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(4)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    12-го декабря

    Их никто и так не считает.

    1
    3
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    ВПН вам в помощь.

    4
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    12-го декабря

    Есть множество американских сайтов с пропагандой, в пользу соседа, только запрет уже ничего не решит, народ сделал анализ происходящего.

    8
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    12-го декабря

    бешенный принтер включили?

    весь интернет на территории Союза ССР выключается в Москве

    7
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич уезжает в Париж на встречу с Макроном
Изображение к статье: Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма
Изображение к статье: Rīgas namu pārvaldnieks «продавался» недолго: и.о. мэра приостановил продвижение проекта
Изображение к статье: Бывшего главу «Дома Москвы» Цеховала будут судить за нарушение санкций, второго руководителя ищут

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео