США открыто и прямо сообщают о своих интересах - Сартс

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: США открыто и прямо сообщают о своих интересах - Сартс

США и их президент Дональд Трамп открыто и прямо сообщают о своих глобальных интересах и направлениях деятельности, в том числе в отношении начатой Россией войны в Украине, отметил в интервью Латвийскому радио директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс, пишет LETA.

По его наблюдениям, современные люди ожидают подлинной и прямой коммуникации, а не такой, какая часто характерна для Европы — сложной и запутанной, в которой, как правило, трудно понять, где начало, а где конец.

«Такой подход уже больше не работает, поэтому всё чаще мы слышим и видим на переднем плане людей, которые говорят очень и очень прямо — нам это непривычно», – заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО.

Он признал, что в целом такой стиль общения более честный, хотя бывают и ситуации, когда люди сознательно используют его, но на самом деле имеют в виду совсем другое.

Комментируя новую стратегию национальной безопасности США, о которой в последние дни много говорят, Сартс выразил мнение, что в этом документе Соединённые Штаты были достаточно честными и прямыми, открыто указав, каковы их интересы и направления деятельности не только в мире, но и в отношении Европы. Он подчеркнул, что США по-прежнему признают важность Европы, но при этом указали и на отдельные идеологические направления, которые, по их мнению, в Европе являются совершенно ошибочными.

Отвечая на вопрос о том, как позиционирование Трампа и мирные переговоры повлияют на ход войны в Украине, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО выразился довольно скептически. Он считает, что происходящие переговоры — это скорее «переговоры ради переговоров». Это процесс, за которым все следят, однако пока нет объективных оснований надеяться, что он приведёт к миру, поскольку стороны выдвигают взаимно неприемлемые требования, отметил Сартс.

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    что он приведёт к миру -- Всё складывается именно так, что мир будет только и исключительно на условиях России, а это полная и безоговорочная капитуляция с последующей денацификацией. В этом ничего нового нет и это известно уже с 2022года.

    28
    3

