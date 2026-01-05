Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полуразрушенным не оставят? Что мэр Риги обещает жителям дома на Баускас 1 1450

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полуразрушенным не оставят? Что мэр Риги обещает жителям дома на Баускас
ФОТО: LETA

Мэр Риги Виестур Клейнбергс обещает, что судьба дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, будет иной, чем у здания на улице Мелнсила в Агенскалнсе, которое после взрыва газа в 2020 году до сих пор остаётся полуразрушенным и не восстанавливается, пишет LETA.

Оба случая схожи – в обоих домах в муниципальных квартирах произошли мощные взрывы газа, частично разрушившие здания. Жители улицы Мелнсила добиваются, чтобы рижская дума восстановила здание в прежнем объёме и виде, каким оно было до взрыва, однако дума с этим не согласилась, и по данному вопросу уже несколько лет продолжается судебное разбирательство.

Клейнбергс сегодня утром в интервью Латвийскому радио сообщил, что на данный момент самоуправление подсчитало стоимость услуг инженера-строителя, однако решение об оплате этих услуг должно будет принять собрание собственников дома на Баускас, так как дума не имеет права оплачивать это в одиночку.

Аналогично и решение о ремонте дома мэр Риги не может принять единолично, однако он пообещал, что на Баускас не повторится такая же ситуация, как на Мелнсила. В любом случае, мэр инициирует обсуждение и будет искать решения, пообещал глава города.

Клейнбергс отметил, что в целом квартира, в которой произошёл взрыв, не была бесхозной – человек справлялся с домашними делами и обходился без пособий. Политик признал, что муниципальные квартиры не застрахованы.

Как сообщалось ранее, при взрыве газа в Торнякалнсе, в многоквартирном доме на улице Баускас, погибли два человека – лицо, которое в одной из квартир производило нелегальные манипуляции с газовой трубой, и сотрудник Аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", прибывший по вызову из-за подозрения на утечку газа. Ещё два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за умышленной порчи газовой трубы. В результате частично обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

Дом обслуживает ООО "Latvijas namsaimnieks", в нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока не подтверждённой официально информации, взрыв произошёл из-за незаконного газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.

После взрыва дому был присвоен статус аварийного, его эксплуатация запрещена. Департамент градостроительства поручил собственникам здания немедленно привлечь сертифицированного строительного специалиста и провести техническое обследование здания. Это необходимо для определения степени повреждений, условий частичной эксплуатации и возможных сценариев восстановления.

Читайте нас также:
#рижская дума #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
1
3

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    5-го января

    Выделяются деньги на восстановление Украины,а своим выделить не могут?! Или латвийцы для Клейнберга не свои-нельзя получить откат обратно?! По латвийскому ТВ показали сюжет,как одну из пострадавших поселили в квартиру с тараканами.... Любит власть местных ,ох как любит....😈🔯👽

    30
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимний Сейм: отдохнувших и посвежевших депутатов ждет горячая повестка Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия осудила «режим Мадуро» и поддержала «народ Венесуэлы» в Совете Безопасности ООН
Изображение к статье: Ригу надуло ветром с Арктики: Латвия хочет участвовать в диалоге между Гренландией и США
Изображение к статье: Москва жалуется на Байбу Браже, которая не пустила российские сани в Сигулду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео