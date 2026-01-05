Мэр Риги Виестур Клейнбергс обещает, что судьба дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, будет иной, чем у здания на улице Мелнсила в Агенскалнсе, которое после взрыва газа в 2020 году до сих пор остаётся полуразрушенным и не восстанавливается, пишет LETA.

Оба случая схожи – в обоих домах в муниципальных квартирах произошли мощные взрывы газа, частично разрушившие здания. Жители улицы Мелнсила добиваются, чтобы рижская дума восстановила здание в прежнем объёме и виде, каким оно было до взрыва, однако дума с этим не согласилась, и по данному вопросу уже несколько лет продолжается судебное разбирательство.

Клейнбергс сегодня утром в интервью Латвийскому радио сообщил, что на данный момент самоуправление подсчитало стоимость услуг инженера-строителя, однако решение об оплате этих услуг должно будет принять собрание собственников дома на Баускас, так как дума не имеет права оплачивать это в одиночку.

Аналогично и решение о ремонте дома мэр Риги не может принять единолично, однако он пообещал, что на Баускас не повторится такая же ситуация, как на Мелнсила. В любом случае, мэр инициирует обсуждение и будет искать решения, пообещал глава города.

Клейнбергс отметил, что в целом квартира, в которой произошёл взрыв, не была бесхозной – человек справлялся с домашними делами и обходился без пособий. Политик признал, что муниципальные квартиры не застрахованы.

Как сообщалось ранее, при взрыве газа в Торнякалнсе, в многоквартирном доме на улице Баускас, погибли два человека – лицо, которое в одной из квартир производило нелегальные манипуляции с газовой трубой, и сотрудник Аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", прибывший по вызову из-за подозрения на утечку газа. Ещё два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за умышленной порчи газовой трубы. В результате частично обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

Дом обслуживает ООО "Latvijas namsaimnieks", в нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока не подтверждённой официально информации, взрыв произошёл из-за незаконного газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.

После взрыва дому был присвоен статус аварийного, его эксплуатация запрещена. Департамент градостроительства поручил собственникам здания немедленно привлечь сертифицированного строительного специалиста и провести техническое обследование здания. Это необходимо для определения степени повреждений, условий частичной эксплуатации и возможных сценариев восстановления.