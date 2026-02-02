В прошлом году продолжилась тенденция роста числа сообщений от охраны объектов критической инфраструктуры о различных инцидентах, и в отдельных случаях имеются подозрения, что диверсии совершались по заданию российских спецслужб, говорится в отчёте Службы государственной безопасности (СГБ) о её деятельности за прошлый год, пишет LETA.

По оценке СГБ, такая тенденция свидетельствует об эффективности проводимого инструктажа и о росте осведомлённости охраны объектов о существующих угрозах. Каждый случай анализировался для установления мотивов подозрительных действий, в проверках СГБ сотрудничала с Государственной полицией.

Большинство инцидентов были связаны с хулиганскими мотивами. Однако в отдельных случаях у СГБ возникли подозрения, что действия совершались по поручению российских спецслужб.

В 2025 году более чем в два раза выросло количество инцидентов, связанных с беспилотными летательными аппаратами (дронами). Как и в других странах Европы, несанкционированные полёты дронов в Латвии серьёзно повлияли на сферу гражданской авиации — взлётно-посадочные полосы аэропортов закрывались, рейсы перенаправлялись в другие аэропорты. В связи с ростом таких инцидентов СГБ призвала владельцев и управляющих объектов критической инфраструктуры усилить их защиту с помощью оборудования для обнаружения дронов.

Анализ инцидентов, проведённый СГБ, показал, что в прошлом году российские спецслужбы проявляли наибольший интерес к объектам критической инфраструктуры в области железнодорожного сообщения, электроснабжения и телекоммуникаций, против которых планировались диверсии.

СГБ полагает, что благодаря превентивной работе службы в сотрудничестве с охраной объектов критической инфраструктуры и Государственной полицией возможности российских спецслужб по осуществлению диверсий против критической инфраструктуры Латвии в прошлом году были значительно ограничены.

СГБ является одной из трёх спецслужб Латвии. Первым свой отчёт о деятельности за прошлый год на прошлой неделе опубликовал Бюро по защите Сатверсме (БЗС).