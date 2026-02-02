Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения, понял ваш автор, когда оказался в 7 утра в практически безлюдном районе Чиекуркалнс на пресловутых -10, которые «ощущаются как -15». Все потому, что по пути на работу машинка решительно отказалась переключать передачи.

Дотянул на первой скорости с заклинившей намертво коробкой до родимого сервиса, но, разумеется, там были глухо закрытые ворота. Оставил авто, а сам – на остановку 9-го автобуса, мерзнуть наравне с еще десятком жителей этого славного, историчного, микрорайона.

Причиной поломки, конечно же, послужило неумолимое время. Если возраст транспортного средства уже перевалил за десяточку, то, так или иначе, риск неисправности возрастает. Но все равно, необходим триггер, непосредственная причина. Думаю, на сей раз таковыми стали неоднократные попадания в заносы, и необходимость натужно газовать при выезде из снежно-ледяных ловушек. Интересно, сколько автовладельцев ЛР за год сталкивается с неприятностями подобного рода – статистика умалчивает…

Сугубо платный проезд – но возможен манёвр

Хотя, если уж, на то пошло – то государство должно было бы постараться на дорожные расходы, ибо взыскивает немалые пошлины с тех, кто возит грузы по трассам страны. К примеру, сейчас наибольшая ставка для транспортных средств массой с 3001 до 3500 кг – самая широкая гамма коммерческих машин – 510 евро в год. Ее предполагается увеличить до 630 евро. Зато будет нулевая ставка для безэмиссионных машин, что должно посодействовать переходу на электрические грузовики. Да только где они продаются в должном числе, и в какую цену обойдутся?

Так что в сегодняшних условиях основные дороги республики (см. карту) – исключительно платные для коммерческих перевозок.

Однако, латвийских сборщиков пошлины на пользование автодорогами (ALN) ожидал крутой облом – если в 2024 году было предусмотрено собрать его на 32 370 000 евро, а невыполнение плана составило 3 372 409 евро; то в 2025 году план повысили сразу до 58 784 723 евро, а вышла недостача в 19 794 189 евро!

Вообще-то, если уж решили поиграть в плановую экономику, пуйки, то, напомню – это называется штурмовщина. Когда выдумываются завышенные показатели, для коих нет основания. Ну только запредельной оторванностью от местных реалий, в коих хозяйственная активность в лучшем случае – стагнирует – можно объяснить, с чего бы то вдруг почти вдвое надо было бы поднять выплаты дорожных пошлин.

Впрочем, вполне может быть, что организаторы национального транспорта искренне верили – строительство Восточной границы и прочие усилия на ниве военно-промышленного комплекса, а равно и присутствие иностранных вооруженных сил, дадут отечественным дорогам такой немыслимый трафик, что только подставляй кошелек! Но – увы и ах, и в казне дыра, и дороги нечищены и в ямах.

В чем причины недоимок

Министерство сообщений под руководством Атиса Швинки («Прогрессивные») направило в Сейм свои соображения, с чего бы это так все, вдруг:

Уменьшение транзитного потока, на внешних границах LV;

Часть перевозчиков уклоняется от ALN, используя дороги вне зоны применения пошлины;

Уменьшение приобретения 1-дневной виньетки, существенное воздействие;

Больше приобретается 7- и 30-дневных, влияние сравнительно невелико.

Кстати, об альтернативных маршрутах – их довольно много. Чтобы денюжку не платить на Via Baltica, проезжая, например, с Риги в Эстонию, можно сделать плавную дугу – пойти сначала на Мадону, потом на Гулбене, Алуксне, а там уж будет Вецлайцене и граница. До литовской границы пути будут куда как более извилистыми, но в принципе тоже вопрос решаемый.

Всего субъектами обложения является свыше 66 тысяч машин, подсчитали в Департаменте безопасности дорожного движения (CSDD). По оценкам, примерно каждое пятое из этих транспортных средств, не платит ANL. Среди неплательщиков 27% составляют владельцы – физические лица, прочие – юридические.

Какие отрасли за это заплатят

В 2026 году, как уже отмечалось, пошлины предполагается вновь повысить – ну а в первую очередь это окажет воздействие на торговлю, изъяв из нее 5,3 миллиона евро, которые пойдут на пресловутые виньетки. Доставка товаров в магазины осуществляется преимущественно средним коммерческим автотранспортом, и расходы на этот условный фургон как-то раскинут по общим ценникам в магазинах.

Следом идет строительство, административная сфера, энергетическое и газоснабжение… Вот досмотрел практически до конца списка – кто же платит за грузовики? И не обнаружил там… промышленности!

Зато из информации Министерства сообщения сразу становится понятно, где же в ЛР существует хозяйственная активность – ее можно установить по адресности плательщиков пошлин. С большим дисбалансом превалирует Рига и Пририжье. Зато имеется ряд административных территорий, на коих практически нет сколь-либо значимых пользователей грузовым транспортом – это Валкский, Мадонский, Балвский, Прейльский, Краславский края.

Минсообщений возлагает первоочередную задачу по выплате пошлин на самую многочисленную когорту предпринимателей. Ожидается, что в 2026 году за пользование автодорогами микро- и малые предприятия занесут на 6,8 миллиона евро больше. Для сравнения – крупный бизнес заплатит только на 1 миллион больше. Уникальный пример «заботы» о предпринимательской среде!

Всего за наступивший год надеются собрать в казну на 15,8 миллиона евро больше, чем фактически удалось в 2025-м. «Общее воздействие на народное хозяйство – низкое; однако отдельным предприятиям нагрузка может быть существенной».

Ну и, возвращаясь к нашим баранам – сам я за замену сцепления 565 евро заплатил, с НДС. Так что чем смог, поправил экономику Латвии!