Рост агрессии неизбежен: СГБ о планах российских спецслужб в Латвии

Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рост агрессии неизбежен: СГБ о планах российских спецслужб в Латвии

Основную угрозу государственной безопасности Латвии в прошлом году по-прежнему представляли российские спецслужбы, и в 2026 году уровень агрессии со стороны России останется высоким, с тенденцией к росту. Российские спецслужбы продолжат попытки развернуть различные операции и активности в Латвии, говорится в отчёте Службы государственной безопасности (СГБ) за 2025 год, пишет LETA.

СГБ отмечает, что в прошлом году российские спецслужбы осуществляли разнообразную деятельность против Латвии: диверсии против государственной инфраструктуры, агрессивную разведку и психологические операции с целью влияния на общественное мнение. Россия также продолжала попытки повлиять на общественные настроения в Латвии в своих интересах, развивая пропаганду и дезинформацию в интернете.

Россия безуспешно искала «слабые места» — темы, которые можно использовать для провоцирования раскола, споров и дестабилизации внутренней ситуации, констатирует СГБ. Также связанные с Россией или лояльные ей организации и лица пытались насытить латвийское информационное пространство посланиями, провоцирующими общество, разжигающими межэтническую ненависть и социально-экономическое напряжение, подрывающими доверие к государственности, указал глава СГБ Нормунд Межвиетс.

СГБ считает, что российские спецслужбы в Латвии продолжат как разведывательную, так и диверсионную деятельность, а также психологические операции. Также будут использованы и другие способы расширения влияния России в Латвии и изменения общественного мнения в интересах страны-агрессора.

По прогнозу СГБ, в 2026 году российские спецслужбы продолжат развёртывать диверсионную деятельность против Латвии. Цели останутся прежними: ослабление поддержки Украины, усиление ощущения небезопасности и недоверия к госуправлению среди населения, а также уничтожение различных объектов инфраструктуры.

Ожидается, что Россия в 2026 году «будет интенсивно, систематически и агрессивно продолжать разведывательные действия против Латвии». Деятельность спецслужб будет в основном вестись с территории России, однако вербовка латвийцев для скрытого и продолжительного сбора информации останется важнейшим методом их работы.

Наиболее актуальными целями вербовки остаются работники госсектора и самоуправлений, а также сотрудники объектов критической инфраструктуры, особенно лица, связанные с военной или гражданской обороной и системой внутренних дел. Всё чаще для вербовки будут использоваться онлайн-инструменты, прогнозирует СГБ.

Белорусские спецслужбы в этом году продолжат свою деятельность против Латвии как в плане сбора разведданных, так и в проведении активных мероприятий. Основной угрозой для жителей Латвии по-прежнему будет деятельность со стороны территории Беларуси, при этом сохраняется и риск вербовки в интернете. Белорусские спецслужбы продолжат тесное сотрудничество с российскими коллегами, реализуя отдельные активности также в интересах России, указано в отчёте.

Подобно российским спецслужбам, белорусские в 2025 году также были заинтересованы в разведывательной информации о критической и военной инфраструктуре Латвии — в том числе о строительстве инфраструктуры на восточной границе и присутствии НАТО в Латвии, а также в иной стратегически важной информации.

Белорусские спецслужбы по-прежнему проявляют интерес к белорусской диаспоре в Латвии, особенно к лицам, получившим убежище в Латвии и близким к оппозиции режиму Александра Лукашенко.

Повышенные риски разведки сохранялись из-за регулярных поездок латвийцев в Беларусь, чему способствовал односторонне введённый белорусский безвизовый режим, отмечает СГБ.

СГБ является одной из трёх спецслужб Латвии. Первым свой годовой отчёт на прошлой неделе опубликовало Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

#пропаганда #разведка #Латвия #интернет #безопасность #спецслужбы #дезинформация #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(17)
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го февраля

    ...разжигающими межэтническую ненависть..., т. е. депутат Рижской думы Вейдемане вражеский агент? Так почему СГБ этого агента не обезвреживает?

    17
    1
  • З
    Злой
    2-го февраля

    В Садалес тиклс есть такой велосипед, у которого к педалям подключён генератор, я бы обязал всех сотрудников этой конторы постоянно сидеть на этих велосипедах и крутить генераторы, пользы больше будет!

    24
    1
  • З
    Злой
    2-го февраля

    Доброму, зря стараешься, ты просто не представляешь как удаётся говнить этому государству даже одному человеку в виде меня, не зря учился, и обещаю тебе, усилю говнение на полную катушку!

    12
    3
  • Д
    Добрый
    Злой
    2-го февраля

    В здоровои теле здоровый дух.Ты получаешь кайф,когда делаешь кому-то говно.Значит у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем. А ты занимаешься каеой-то ху..нёй.Ну,если только кто на что учился

    2
    10
  • З
    Злой
    2-го февраля

    Тут все просто- выкидывая бред о каких-то там угрозах можно спокойно сидеть на шее у рабочего люда, жрать их налоги и делать нихуянеделание.

    27
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го февраля

    .......российские спецслужбы осуществляли разнообразную деятельность против Латвии.....

    Ради интереса, назвали бы хоть одну? Как хоть она выглядит?

    58
    2
  • З
    Злой
    2-го февраля

    Мания величия какая-то.

    67
    5
  • Д
    Добрый
    Злой
    2-го февраля

    У тебя мания величия?Перепил жигулёвского пива и объелся шоколада Алёнка?Выпей фталазола и всё придёт в норму

    1
    55
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    2-го февраля

    Добрый, у тебя шпиономания приступами: вчера еще на гавкал особенно, а сегодня готов собственный хвост блохастый искусать. Или тебя в интернет допускают только с работы и вчера пришлось тупо гавкать на стенку? :)

    21
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    2-го февраля

    "Злобный пИнгвин тупо строчит про агрессию России..." Почти М.Горький.

    17
    1
  • З
    Злой
    Злой
    2-го февраля

    Нет, добрый, от твоего уличного туалета ключи никому не нужны, не надейся!

    7
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го февраля

    С Г Б

    пришлите мне на email агрессивные планы России. пока я вижу Ваши не хорошие планы в отношении граждан С С С Р

    74
    4
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го февраля

    Может тебе дать ключи от квартиры,где деньги лежат?Возвращайся в свою палату,тебя там Сталин с берией заждались

    2
    47
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    России вообще ничего не надо здесь делать и что то тут разжигать,потому что тут все делают сами и вполне могут обходится без какой либо помощи,стравливая латышей и русских,и завозя тысячи не европейцев. Россия занимается своим делом внутри России и ей не до Латвии,притом там прекрасно знают,что коллеги у власти и работают они на одних и тех же людей,за что там и тут получают большие деньги,поэтому никто делиться не будет. Все сами.

    86
    3
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    России вообще ничего не надо здесь делать и что то тут разжигать,потому что тут все делают сами и вполне могут обходится без какой либо помощи,стравливая латышей и русских,и завозя тысячи не европейцев. Россия занимается своим делом внутри России и ей не до Латвии,притом там прекрасно знают,что коллеги у власти и работают они на одних и тех же людей,за что там и тут получают большие деньги

    9
    5
  • Д
    Дед
    2-го февраля

    Главные ражигальщики агрессии в Латвии- правительство Латвии, которое противопоставило 40% населения Латвии остальным.

    114
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го февраля

    Вы не пробывали встать с другой ноги? перестать со всеми ссориться вы сами играете первую дудку в росте агрессии.

    107
    2
Читать все комментарии

