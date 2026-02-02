Основную угрозу государственной безопасности Латвии в прошлом году по-прежнему представляли российские спецслужбы, и в 2026 году уровень агрессии со стороны России останется высоким, с тенденцией к росту. Российские спецслужбы продолжат попытки развернуть различные операции и активности в Латвии, говорится в отчёте Службы государственной безопасности (СГБ) за 2025 год, пишет LETA.
СГБ отмечает, что в прошлом году российские спецслужбы осуществляли разнообразную деятельность против Латвии: диверсии против государственной инфраструктуры, агрессивную разведку и психологические операции с целью влияния на общественное мнение. Россия также продолжала попытки повлиять на общественные настроения в Латвии в своих интересах, развивая пропаганду и дезинформацию в интернете.
Россия безуспешно искала «слабые места» — темы, которые можно использовать для провоцирования раскола, споров и дестабилизации внутренней ситуации, констатирует СГБ. Также связанные с Россией или лояльные ей организации и лица пытались насытить латвийское информационное пространство посланиями, провоцирующими общество, разжигающими межэтническую ненависть и социально-экономическое напряжение, подрывающими доверие к государственности, указал глава СГБ Нормунд Межвиетс.
СГБ считает, что российские спецслужбы в Латвии продолжат как разведывательную, так и диверсионную деятельность, а также психологические операции. Также будут использованы и другие способы расширения влияния России в Латвии и изменения общественного мнения в интересах страны-агрессора.
По прогнозу СГБ, в 2026 году российские спецслужбы продолжат развёртывать диверсионную деятельность против Латвии. Цели останутся прежними: ослабление поддержки Украины, усиление ощущения небезопасности и недоверия к госуправлению среди населения, а также уничтожение различных объектов инфраструктуры.
Ожидается, что Россия в 2026 году «будет интенсивно, систематически и агрессивно продолжать разведывательные действия против Латвии». Деятельность спецслужб будет в основном вестись с территории России, однако вербовка латвийцев для скрытого и продолжительного сбора информации останется важнейшим методом их работы.
Наиболее актуальными целями вербовки остаются работники госсектора и самоуправлений, а также сотрудники объектов критической инфраструктуры, особенно лица, связанные с военной или гражданской обороной и системой внутренних дел. Всё чаще для вербовки будут использоваться онлайн-инструменты, прогнозирует СГБ.
Белорусские спецслужбы в этом году продолжат свою деятельность против Латвии как в плане сбора разведданных, так и в проведении активных мероприятий. Основной угрозой для жителей Латвии по-прежнему будет деятельность со стороны территории Беларуси, при этом сохраняется и риск вербовки в интернете. Белорусские спецслужбы продолжат тесное сотрудничество с российскими коллегами, реализуя отдельные активности также в интересах России, указано в отчёте.
Подобно российским спецслужбам, белорусские в 2025 году также были заинтересованы в разведывательной информации о критической и военной инфраструктуре Латвии — в том числе о строительстве инфраструктуры на восточной границе и присутствии НАТО в Латвии, а также в иной стратегически важной информации.
Белорусские спецслужбы по-прежнему проявляют интерес к белорусской диаспоре в Латвии, особенно к лицам, получившим убежище в Латвии и близким к оппозиции режиму Александра Лукашенко.
Повышенные риски разведки сохранялись из-за регулярных поездок латвийцев в Беларусь, чему способствовал односторонне введённый белорусский безвизовый режим, отмечает СГБ.
СГБ является одной из трёх спецслужб Латвии. Первым свой годовой отчёт на прошлой неделе опубликовало Бюро по защите Сатверсме (БЗС).
